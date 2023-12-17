"Потужно було": Зеленський прокоментував атаку безпілотниками по РФ

Зеленський подякував українським захисникам та заявив, що це було потужно.

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Зеленський прокоментував атаку беспілотників на РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Telegram

У російських областях пролунали потужні вибухи. Туди прилетіли українські безпілотники та атакували військові об'єкти. Це прокоментував президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він вирішив не розкривати деталі, але зазначив, що це було потужно.

"Окрема вдячність – ГУР, СБУ, Повітряним силам та Службі зовнішньої розвідки. Той випадок, коли без деталей, але одне слово – потужно було. Дякую!" - сказав Зеленський.

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Атака на Ростовську область

Вранці 17 грудня у РФ заявили про масовану атаку десятків невідомих безпілотних літальних апаратів. За повідомленням Міноборони РФ, засобами ППО було знищено і перехоплено 33 БПЛА над територіями Липецької, Ростовської і Волгоградської областей.

Зазначалося, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у Морозовську. На його території базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392) і дислокуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Пізніше з'явилися подробиці атаки на аеродром у Ростовській області. У ГУР підтвердили масовану атаку на три військові об'єкти в Росії. Українські дрони атакували в Ростовській, Липецькій і Волгоградській областях.

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