У Маріуполі прогриміли потужні вибухи у місці скупчення техніки РФ: окупанти з переляку підняли авіацію

У тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині у вівторок, 7 лютого, пролунали потужні вибухи. За повідомленнями місцевих жителів, вони відбулися в Приморському районі, куди нещодавно російські окупанти саме стягнули бойову техніку та системи протиповітряної оборони.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. Він зазначає, що пролунало п’ять потужних вибухів.
"Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів в районі порту. Там саме, де нещодавно окупанти завезли техніку та ППО. Подробиці (скоріше – наслідки) встановлюємо", – написав Андрющенко.
Після вибухів загарбники підняли у повітря велику кількість ворожої авіації.
За словами Андрющенка, окупанти після цього повідомили про нібито роботу ППО.
"Дивно, що не чергова брехня про "розмінування". Окупанти в Маріуполі майже офіційно повідомила про роботу ППО (правда як завжди з бравадою про "рабоют наши ракетные войска"). Але щось мовчать про наслідки. Хоча, це не дивно", – написав він.
При цьому радник мера Маріуполя також розповів, що місцеві жителі також чули гучні звуки і в Кальміуському районі міста. Проте ці звуки і пилова хмара, яка з’явилася після цього – це результат зносу 12-поверхового будинку біля готелю "Дружба".
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині російські окупанти влаштували перестрілку один з одним. Це сталося у ніч на понеділок, 6 лютого. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що причиною стрілянини міг бути алкоголь. Таким чином, алкоголь уже "став союзником спротиву", каже радник мера міста.
Раніше у Маріуполі партизани знищили російського загарбника з окупаційної адміністрації, ще один отримав поранення. В районі окупаційної адміністрації був підірваний автомобіль ВАЗ білого кольору, перефарбований в болотний камуфляж.
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