"Морально-психологічний стан противника низький": Генштаб надав зведення за добу 7 березня

ЗСУ розбило колону російських окупантів / Facebook / Ю. Москаленко

У Генеральному штабі ВСУ розповіли про те, як минула доба 8 березня на фронті. Згідно з оперативною інформацією, окупанти продовжують наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів. Однак противник деморалізований і морально виснажений.

Завдання окупантів:

забезпечення сухопутного коридору між окупованим Кримом і континентальною частиною РФ;

захоплення Маріуполя;

оточення з подальшим захопленням Києва;

вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Протягом доби противник здійснював перегрупування для організації штурму Києва, до якої планує долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СПП "Кузбас" (Кемерово), 604 центру СПГ "Витязь" (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер").

Поліський напрямок

Підрозділи окупантів зосередилися в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. У напрямку Бишева противник силами до двох БТГру здійснив маневр і намагається просуватися далі.

У напрямку Тарасівщини, Раківки противник форсував річку Ірпінь. В районі Раківки вороги почали наступальні дії. Однак зазнали значних втрат у живій силі і техніці, втратили частину наступального потенціалу і були зупинені.

Реклама

Сіверський напрямок

Противник проводить наступальну операцію з метою блокування Чернігова та підготовки до наступу на суми.

Слобожанський напрямок

Російські основні зусилля зосереджують на напрямках Канів, Новомосковськ. Зупинені і намагаються відновити наступ на Сєвєродонецьк. Здійснюють перегрупування та підготовку до штурму міста Суми.

При спробі захопити Ізюм противник зазнав втрат і відійшов. Але окупанти вдалися до терору в місті, обстрілюючи цивільні приміщення та інфраструктуру.

Донбас

Загарбник продовжує наступальні дії за напрямками на Дніпро і Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Для ведення наступальних дій у напрямку Сєвєродонецька здійснюється переміщення БТГр 150-ї мотострілецької дивізії. Окупанти намагаються прорвати оборону на Волноваському напрямку. Також вони намагаються прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає.

Таврійський напрямок

Основні зусилля окупанти зосереджують у напрямках: Миколаїв, Вознесенськ, Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь. Здійснюють перегрупування військ для проведення наступальних дій.

У Південнобузькому районі противника вдалося зупинити на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу.

"В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій силі і військовій техніці. На окремих напрямках окупанти вдаються до дезертирства", - повідомили в Генштабі.

читайте також"Нова Хатинь": російські загарбники знищили родзинкиНагадаємо, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано начальника штабу-першого заступника командувача 41-ю загальновійськовою армією генерал-майора Віталій Герасимов. Також вбито і поранено кілька старших офіцерів штабу армії.

Читайте також: