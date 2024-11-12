Момент вибуху на Курахівській дамбі потрапив на відео: нові деталі підриву

Вода не припиняє підтоплювати сусідні села, ситуацію прокоментувала місцева влада.

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Внаслідок вибуху утворилися дві великі вирви / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Коротко:

Підрив Курахівської дамби потрапив на відео

Вода з Курахівського водосховища продовжує наповнювати річку Вовча

Місцевих жителів евакуювали

11 листопада стало відомо, що російські окупанти підірвали дамбу Курахівського водосховища, що у Донецькій області. Сьогодні, 12 листопада, з'явилися кадри з Курахівської дамби у момент вибуху. Їх опублікувало видання ТСН.

За оновленою інформацією, ще відучора вода з водосховища почала наповнювати річку Вовча в сторону населених пунктів Богатир, Андріївка та Олексіївка.

відео дня

З сіл, що потрапили у зону ураження, вже евакуйовано більшість місцевих жителів. При цьому місцева влада переконує, що наразі вода не становить загрози для Курахового.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео вибуху на Курахівській дамбі:

Водночас в етері "Суспільного" начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун розповів, що нижче за течією від пошкодженої тернівської греблі на Курахівському водосховищі продовжує прибувати вода, проте підтоплених будинків поки не фіксували.

При цьому оглянути пошкодження гідротехнічної споруди наразі неможливо через постійні російські обстріли.

Падун наголосив, що окупанти намагались пошкодили греблю протягом трьох місяців і тільки тепер їм це вдалося, однак, попри руйнування, уся вода з водосховища не витече.

"Можливо, вона частково пошкоджена, якийсь один із шлюзів... Дамба так збудована, що все дзеркало водойми не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитись, і є той рівень, який залишається", - наголосив він.

Курахове / Інфографіка: Главред

Підрив Курахівської дамби - що відомо

Нагадаємо, ввечері 11 листопада командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов повідомив, що російські окупанти підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища на Донеччині. Вода одразу почала підступати до населених пунктів Великоновосілківської громади.

Згодом, як писав Главред, підрив дамби окупантами офіційно підтвердив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. При цьому він наголосив, що внаслідок цього під загрозою можуть опинитися населені пункти не лише у Донецькій області, а й у Дніпропетровській.

Після цього стало зрозуміло, що ворог не планує зупинятися лише на підриві дамби на Донеччині, з'явилася інформація про підрив дамби в Запорізькій області. При цьому в усьому окупанти вже почали звинувачувати Україну.

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Що відомо про Курахівське водосховище? Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, яка протікає через Донецьку та Дніпропетровську області. Водосховище було створено з метою охолодження Курахівської ТЕС Площа водного дзеркала становить 15,32 км². Довжина 40 км. Повний об'єм становить 62,5 млн м³, корисний — 17,9 млн м³.

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