"Молодці, так тримати!": Зеленський показав свою команду для боротьби з російською навалою

Зеленський показав свою команду для боротьби з російською навалою / Офіс президента

З початку війни Росії проти України Володимир Зеленський дав величезну кількість інтерв'ю світовим ЗМІ. Нашою країною захоплюється весь світ, оскільки ми вже півтора місяця протистоїмо "другій армії світу"

У черговому пості в Instagram гарант вирішив показати команду, з якою він працює.

На опублікованому фото Зеленський в компанії глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, глави ОПУ Андрія Єрмака, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергія Шаптали.

"Зібрав міцну і професійну команду. Працюємо щодня 24/7. Заради перемоги і вільної України. Молодці, так тримати!",- написав президент у підписі до фото.

instagram.com/zelenskiy_official/

Нагадаємо, раніше глава Української держави Володимир Зеленський розкритикував Європейський Союз за те, що нафтове ембарго відсутнє досі попри те, що широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 48-й день.

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