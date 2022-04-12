"Молодці, так тримати!": Зеленський показав свою команду для боротьби з російською навалою

Президент знаходиться в столиці України, наперекір фейкам пропагандистів Кремля.
З початку війни Росії проти України Володимир Зеленський дав величезну кількість інтерв'ю світовим ЗМІ. Нашою країною захоплюється весь світ, оскільки ми вже півтора місяця протистоїмо "другій армії світу"
У черговому пості в Instagram гарант вирішив показати команду, з якою він працює.
На опублікованому фото Зеленський в компанії глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, глави ОПУ Андрія Єрмака, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергія Шаптали.
"Зібрав міцну і професійну команду. Працюємо щодня 24/7. Заради перемоги і вільної України. Молодці, так тримати!",- написав президент у підписі до фото.
Нагадаємо, раніше глава Української держави Володимир Зеленський розкритикував Європейський Союз за те, що нафтове ембарго відсутнє досі попри те, що широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 48-й день.
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