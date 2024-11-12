Можуть полетіти понад 100 ракет, РФ хоче знищити розподільчі потужності АЕС - Коваленко

Масованих ракетних атак не було вже більше двох місяців. Накопичених ракет може вистачити на два масованих ракетних обстріли.

https://glavred.net/ukraine/mogut-poletet-bolee-100-raket-rf-hochet-unichtozhit-raspredelitelnye-moshchnosti-aes-kovalenko-10613459.html Посилання скопійоване

РФ накопичила понад 100 ракет для масованого удару / Колаж: Главред, фото: Главред, Вікіпедія

Що каже Коваленко:

РФ готова до масованого ракетного удару

Росіяни накопичили понад 100 крилатих ракет Х-101

Росія хоче знищити розподільчі потужності атомних електростанцій

Російські окупанти найближчим часом можуть вдарити крилатими ракетами по Україні. РФ вже накопичила 117 ракет Х-101. Про це заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко, повідомляє 24 канал.

Він зазначив, що цих ракет може вистачити на два масованих обстріли. Востаннє подібні атаки відбувались 2 місяці тому.

відео дня

11 листопада росіяни проводили імітаційні тренування, що може свідчити про відпрацювання елементів завдання масштабного ракетного удару з використанням винищувачів МіГ-31К та бомбардувальників Ту-95.

Звідки окупанти запускають ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Коваленко зазначає, що основною ціллю ворога може стати енергетика. На цей раз окупанти можуть спробувати знищити розподільчі потужності атомних електростанцій.

"Провели імітацію обстрілу, демонструючи, що вже все є для завдання ударів по українській інфраструктурі й, на жаль, терору цивільного населення ... Це велика загроза. Потрібно акцентувати увагу міжнародної спільноти саме на цій загрозі. До того ж активно. Так чи інакше це війна з цивільними людьми. Енергетика – це не економіка війни, це більше економіка цивільного сектору", – сказав Коваленко.

РФ готує масований удар по Україні

Як повідомляв Главред, з часу останнього масованого ракетного удару в Росії виготовили понад 200 ракет різних типів. Військовий експерт Роман Світан вважає, що окупанти вже давно могли завдати удару. Найімовірніше, щось їх стримує.

"Можливо, це якісь домовленості зі США перед виборами, щоб не ескалувати ситуацію. Тому що Білий дім дотримувався домовленостей щодо неескалації перед виборами Путіна. Тут простежується зв'язок. Я думаю, що саме це є причиною", - сказав він.

Військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ, полковник Владислав Селезньов вважає, що після останніх атак дронів на Київ є ймовірність, що Росія може готуватися до масштабного комбінованого удару по столиці та інших містах України.

Інші новини:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред