Чи можуть поліцейські вручати повістки: українцям дали відповідь

Працівники поліції разом із представниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних, перевіряють документи, проте не вручають повістки. Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Він зауважив, що така норма спрямована на дотримання військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
За його словами, поліція як виконувала свої обов'язки в частині доставлення до ТЦК та СП військовозобов'язаних за зверненням самого ТЦК, так і виконує. Ці обов'язки закріплені в законі "Про військовий обов'язок і військову службу".
"Що стосується повноважень, яких раніше не було в поліції, то це участь у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів спільно з представниками ТЦК та СП", – пояснив Вигівський.
Він також додав, що поліцейські безпосередньо не вручають повістки в ТЦК та СП, адже це "не передбачено законом".
"Поліцейські мають право перевіряти документи у всіх осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років, незалежно від підстав, визначених законом України "Про Національну поліцію"", - підкреслив голова Нацполіції.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, 9 жовтня, під час засідання Верховна Рада Україна заборонила мобілізацію 18-25 річних громадян. Однак, законопроєкт не передбачає демобілізації громадян, уже мобілізованих до ЗСУ завдяки існуванню попередніх законодавчих норм.
Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК та СП Сергій Монукало повідомив, що всі відстрочки від мобілізації для українців будуть скасовані після 9 листопада 2024 року. Для продовження терміну дії відстрочки від мобілізації, військовозобов'язаний має надати до ТЦК та СП документи, що підтверджують право на отримання відстрочки.
Крім того, в Україні змінили правила мобілізації для військовозобов'язаних у віці від 50 до 60 років. Такі особи можуть бути призвані лише за спеціальним мобілізаційним розпорядженням.
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