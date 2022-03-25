Могильник російських сил: на Сумщині з'явилася "локальна Чорнобаївка" з купою розбитої техніки РФ

На Сумщині з'явилася "локальна Чорнобаївка" з купою розбитої техніки РФ/ Facebook 93-тя ОМБр Холодний Яр

На Сумщині з’явилася своя "локальна Чорнобаївка" – місце, де вже неодноразово українські військові розбивали сили ворога.

Про це повідомили у Facebook бійці 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр", котрі тримають оборону неподалік від міста Тростянець в Охтирському районі.

Військові зазначають, що регулярно розбивають техніку російських загарбників в одному і тому ж самому місці, проте окупанти із впертою наполегливістю продовжують підвозити туди свою техніку.

Захисники України також показали фотографії знищеної техніки орків.

"На фото – розбитий НЛАВом російський танк Т-80. Холодноярська піхота вразила його на місці, де раніше неодноразово розбивали противника: тут вже почили у Бозі пару російських БМП, танки, автомобільна техніка. Та це чомусь не зупиняє російських окупантів: вони регулярно прибувають на "намолене" місце, де українські оборонці завжди "тепло" їх зустрічають", – наголосили у 93-ій бригаді ЗСУ "Холодний Яр".

Раніше повідомлялося, що українські розвідники захопили під Києвом командний пост російських військ Красуха-4. З його допомогою російські загарбники заважали українським військам здійснювати радіотехнічну розвідку.

Нагадаємо, у місті Баштанка в Миколаївській області 78-річний дідусь за допомогою коктейлю Молотова підпалив установку "Град" російських загарбників. Дідуся Василя через поважний вік не взяли в тероборону, але коли зав’язався бій з окупантами він сам кинувся допомагати.

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