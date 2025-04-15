"Моєї ініціативи не було" : голова Сумської ОВА відреагував на звинувачення

Раніше міський голова Конотопа накинувся зі звинуваченнями на голову Сумської ОВА.

https://glavred.net/ukraine/moey-iniciativy-ne-bylo-glava-sumskoy-ova-otreagiroval-na-obvineniya-10656041.html Посилання скопійоване

Голова Сумської ОВА відреагував на звинувачення / колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, скріншот

Ви дізнаєтеся:

Що відповів на звинувачення Володимир Артюх

У чому звинувачують Артюха

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх "не був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО", яке мало відбутися в приміщенні конгрес-центру в момент російського удару балістичними ракетами по місту. Про це він заявив у телефонній розмові виданню "Суспільне Суми".

"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений", - зазначив він. відео дня

Водночас чиновник не назвав того, хто його запросив.

"Це вже інша тема", - відповів голова ОВА.

Журналісти також зверталися за коментарем до 117 бригади ТрО і до СБУ, але відповіді не було.

Зазначимо, раніше міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін опублікував звернення, в якому розповів про ситуацію, що сталася в день обстрілу. Зокрема, він заявив, що трагедія в Сумах унаслідок ракетного удару РФ сталася з вини Володимира Артюха, який нібито організував збори військових 117 бригади для нагородження.

Удар РФ по Сумах - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська Росії завдали два ракетні удари по місту. У результаті десятки людей загинули й дістали поранення.

Нагадаємо, в ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".

Раніше у Трампа відреагували на російський удар по Сумам. Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край війні в Україні, зазначив Кіт Келлог.

Більше новин:

Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) - український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. З 12 квітня 2023 року кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред