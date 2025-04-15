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"Моєї ініціативи не було" : голова Сумської ОВА відреагував на звинувачення

Віталій Кірсанов
15 квітня 2025, 00:07
29
Раніше міський голова Конотопа накинувся зі звинуваченнями на голову Сумської ОВА.
Голова Сумської АПУ відреагував на звинувачення
Голова Сумської ОВА відреагував на звинувачення / колаж: Главред, фото: Сумська ОВА, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Що відповів на звинувачення Володимир Артюх
  • У чому звинувачують Артюха

Голова Сумської ОВА Володимир Артюх "не був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО", яке мало відбутися в приміщенні конгрес-центру в момент російського удару балістичними ракетами по місту. Про це він заявив у телефонній розмові виданню "Суспільне Суми".

"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений", - зазначив він.

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Водночас чиновник не назвав того, хто його запросив.

"Це вже інша тема", - відповів голова ОВА.

Журналісти також зверталися за коментарем до 117 бригади ТрО і до СБУ, але відповіді не було.

Зазначимо, раніше міський голова Конотопа Сумської області Артем Семеніхін опублікував звернення, в якому розповів про ситуацію, що сталася в день обстрілу. Зокрема, він заявив, що трагедія в Сумах унаслідок ракетного удару РФ сталася з вини Володимира Артюха, який нібито організував збори військових 117 бригади для нагородження.

Удар РФ по Сумах - останні новини по темі

Як повідомляв Главред, 13 квітня в Сумах прогриміли вибухи. Окупаційні війська Росії завдали два ракетні удари по місту. У результаті десятки людей загинули й дістали поранення.

Нагадаємо, в ЄС жорстко відреагували на російський удар по Сумах. Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив обурення "злочинною ракетною атакою Росії".

Раніше у Трампа відреагували на російський удар по Сумам. Дональд Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край війні в Україні, зазначив Кіт Келлог.

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Хто такий Володимир Артюх?

Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) - український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. З 12 квітня 2023 року кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

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