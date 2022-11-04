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У Києві зранку вимкнули світло у 450 тис. квартир: мер терміново звернувся до киян

4 листопада 2022, 08:53

Ситуація складна. В Укренерго попередили, що відбуваються екстрені відключення світла. Тому складені раніше графіки не актуальні.

Свет, отключения света, электроэнергия, света, Виталий Кличко
У Києві зранку вимкнули світло у 450 тис. квартир/ УНІАН, скрін

У Києві з самого ранку п’ятниці, 4 листопада, електроенергію відключили у 450 тисячах квартир. У попередні дні ця цифра була у півтора рази меншою.

Проте зараз складна ситуація – енергосистеми перевантажені, тому доводиться екстрено вимикати світло. Про це заявив мер української столиці Віталій Кличко.

"На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни", – повідомив міський голова.

Кличко звернувся до усіх киян і наголосив, що зараз потрібно максимально економити електрику.

"Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!", – наголосив він.

Виталий Кличко, отключение света в Киеве
скрін

У той же час в НЕК "Укренерго" повідомили, що у Києві відбуваються екстрені відключення світла, тому складені раніше графіки аварійних відключень неактуальні.

Отключение света в Киеве, Укрэнерго
скрін

Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, якщо через обстріли російськими окупантами виявилися пошкоджені або знищені об'єкти енергетичної інфраструктури. Такі відключення можуть тривати годинами безперервно.

Стабілізаційні використовують, коли потрібно терміново збалансувати нюанси роботи енергомереж. Такі команди можуть давати тільки співробітники НЕК "Укренерго". Вони відстежують, коли обсяг генерації електроенергії стає менше обсягу споживання.

В Укренерго пояснили, чому в одних українців довго немає електроенергії, а в інших її зовсім не вимикають. Член правління компанії Олексій Брехт зазначає, що диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Також він розповів, що у великих містах є житлові будинки, в яких споживачі заживлені від тієї ж лінії, що й лікарні, школи, водоканали чи стратегічні об'єкти. А такі об’єкти не можна відключати від електроенергії.

Президент України Володимир Зеленський закликав до справедливих відключень. Він звернувся до енергокомпаній і закликав їх проводити стабілізаційні відключення електроенергії передбачувано і справедливо. За його словами, це неправильно, якщо хтось без світла по 10 годин, а через дорогу все підключено разом з вуличним освітленням.

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