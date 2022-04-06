Військова мобілізація в Україні: кого призивають у ЗСУ в першу і другу черги

Військова мобілізація в Україні: кого призвуть до ЗСУ в першу і другу черги / УНІАН

Через військову агресію Росії проти України 25 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ № 69/2022 "Про загальну мобілізацію". Асоціація правників України підготувала для порталу "Дзеркало тижня" матеріал з приводу того, хто з українців підпадає під неї.

Резерв першої черги - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній з хвиль мобілізації (в основному учасники АТО).

Резерв другої черги - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

За повідомленнями командування ЗСУ, насамперед комплектування бойових частин проводили за дорпомогою резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.

Якраз такі категорії громадян відправляли прямо у військові частини. Вони не вимагали додаткової підготовки, їх залучили до виконання завдань з оборони держави.

Пізніше оголосили про мобілізацію резервістів другої черги та осіб, які мають бойовий досвід. Відтак, зараз в Україні проходить друга хвиля мобілізації.

читайте такожВ Україні оголошено про загальну мобілізацію: Зеленський підписав указ

Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила Указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію в державі.

Відповідний закон був прийнятий у четвер, 3 березня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Верховної Ради України.

Цей указ президент Зеленський підписав 25 лютого.

У ньому передбачається, що мобілізація буде проводитися у всіх областях України, крім Луганської та Донецької. Її проводитимуть протягом 90 діб з дня набрання чинності Указом.