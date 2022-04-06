Військова мобілізація в Україні: кого призивають у ЗСУ в першу і другу черги

5 березня командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило про мобілізацію військовозобов'язаних, які не належать до резервістів першої черги та інших категорій.
Через військову агресію Росії проти України 25 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ № 69/2022 "Про загальну мобілізацію". Асоціація правників України підготувала для порталу "Дзеркало тижня" матеріал з приводу того, хто з українців підпадає під неї.
Резерв першої черги - це колишні військовослужбовці віком до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили в армії за контрактом або в одній з хвиль мобілізації (в основному учасники АТО).
Резерв другої черги - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.
За повідомленнями командування ЗСУ, насамперед комплектування бойових частин проводили за дорпомогою резервістів першої черги, а також резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві.
Якраз такі категорії громадян відправляли прямо у військові частини. Вони не вимагали додаткової підготовки, їх залучили до виконання завдань з оборони держави.
Пізніше оголосили про мобілізацію резервістів другої черги та осіб, які мають бойовий досвід. Відтак, зараз в Україні проходить друга хвиля мобілізації.
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Нагадаємо, раніше Верховна Рада затвердила Указ президента Володимира Зеленського про загальну мобілізацію в державі.
Відповідний закон був прийнятий у четвер, 3 березня. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Верховної Ради України.
Цей указ президент Зеленський підписав 25 лютого.
У ньому передбачається, що мобілізація буде проводитися у всіх областях України, крім Луганської та Донецької. Її проводитимуть протягом 90 діб з дня набрання чинності Указом.