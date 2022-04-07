Стартувала третя хвиля мобілізації, скасовано весняний призов строковиків

Весняний призов на строкову службу в 2022 році в Україні не проводитимуть / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Призов на строкову службу в українську армію у квітні-червні 2022 року не проводитиметься, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

У 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань.

Водночас під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів.

"Таким чином, потреби в проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу в квітні-червні 2022 немає", - йдеться в повідомленні.

Стартувала третя хвиля мобілізації

У ЗСУ призоватимуть резервістів, які закінчили військові кафедри.

Під час третьої хвилі мобілізації призову підлягають громадяни, які належать до мобілізаційного резерву - тобто, закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і ті, кого не призвали під час попередніх мобілізаційних хвиль.

Війна Росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву, згідно з якою Росія як і раніше буде намагатися захопити Україну військовим шляхом. Зараз російські війська працюють над перегрупуванням своїх підрозділів. У найближчі тижні вони можуть просунутися на східному і південному напрямках. Вони здійснять спробу захопити всі райони Донбасу.

Президент Зеленський сказав, що Україна готується до наступу Росії на схід. Окупанти стягують велику кількість військ і техніки в напрямку Донбасу і Харкова. За його словами, санкції проти Москви не зупиняють військову агресію Кремля, тому їх слід посилити.

Радник глави ОП Олексій Арестович розповів про те, що РФ стала застосовувати авіацію в основному на Донбасі. На решті території України росіяни стали побоюватися задіяти авіацію, оскільки проти неї ефективно працює українська система протиповітряної оборони.

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