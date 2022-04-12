Загальна мобілізація в Україні: хто та де має право вручати повістки

Де і хто може вручити повістку / фото ВСУ

На тлі війни з Росією в Україні триває загальна мобілізація.

У нашій країні введено воєнний стан і президент України видав указ" Про загальну мобілізацію", який затверджений Законом України "про мобілізацію" 3 березня 2022 року.

Де можуть вручити повістку

В Україні триває третя хвиля мобілізації, а це означає, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботи, передати через рідних або залишити в дверях, в поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її мають вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Як пояснили в Генштабі ЗСУ в коментарі для УН, немає проблеми і порушень, коли повістку до військкомату вручають чоловікам на блокпостах або на вулиці.

"Всім не вручають же. Якщо людина не з'явився в територіальний центр комплектування і соцпідтримки, а вона мала з'явитися і тут з'явилася можливість дати йому повістку, то в чому проблема? Ніхто не порушує закон. Не бачимо тут проблеми", - повідомили в Генштабі.

Також у відомстві додали, що всім підряд таким чином повістки не вручають. Зазвичай це відбувається, коли людина не прийшла до військкомату (ТЦК і соцпідтримки). Про таких громадян є відповідна інформація в базі.

Чоловіки зобов'язані самі з'явитися в територіальні центри комплектування. За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

Хто може вручити повістку

Співробітники військових комісаріатів

Співробітники місцевих органів виконавчої влади

Співробітники органів місцевого самоврядування

Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Нагадаємо, раніше 12 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".

"Зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ в ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно", – сказав Путін.

При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відділяється від світу, і що, мовляв, "це неможливо".

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