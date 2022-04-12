Загальна мобілізація в Україні: хто та де має право вручати повістки

В Україні триває третя хвиля мобілізації, а це означає, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботи.
На тлі війни з Росією в Україні триває загальна мобілізація.
У нашій країні введено воєнний стан і президент України видав указ" Про загальну мобілізацію", який затверджений Законом України "про мобілізацію" 3 березня 2022 року.
Де можуть вручити повістку
В Україні триває третя хвиля мобілізації, а це означає, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботи, передати через рідних або залишити в дверях, в поштовій скриньці.
Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її мають вручати на підставі документа, який засвідчує особу.
Як пояснили в Генштабі ЗСУ в коментарі для УН, немає проблеми і порушень, коли повістку до військкомату вручають чоловікам на блокпостах або на вулиці.
"Всім не вручають же. Якщо людина не з'явився в територіальний центр комплектування і соцпідтримки, а вона мала з'явитися і тут з'явилася можливість дати йому повістку, то в чому проблема? Ніхто не порушує закон. Не бачимо тут проблеми", - повідомили в Генштабі.
Також у відомстві додали, що всім підряд таким чином повістки не вручають. Зазвичай це відбувається, коли людина не прийшла до військкомату (ТЦК і соцпідтримки). Про таких громадян є відповідна інформація в базі.
Чоловіки зобов'язані самі з'явитися в територіальні центри комплектування. За ухилення від служби передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Хто може вручити повістку
- Співробітники військових комісаріатів
- Співробітники місцевих органів виконавчої влади
- Співробітники органів місцевого самоврядування
- Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
- Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.
Нагадаємо, раніше 12 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито розв'язана ним війна проти України "була неминучою", і те, коли вона почалася б, було лише "питанням часу".
"Зіткнення з антиросійськими силами, які вирощувалися в Україні, було неминучим, це було питання часу. ВКС РФ в ході "спецоперації" в Україні діють мужньо, грамотно, ефективно і результативно", – сказав Путін.
При цьому російський диктатор самовпевнено зазначив, що Росія нібито не відділяється від світу, і що, мовляв, "це неможливо".
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