'Потрібні важкі рішення': Блінкен зробив заяву щодо мобілізації в Україні

Державний секретар США наголосив, що Україна має ухвалити важкі, але потрібні рішення щодо проведення мобілізаційних заходів для протистояння РФ.

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Україна має схвалити "важкі рішення" щодо мобілізації – Блінкен / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Блінкен:

Україна має прийняти "важкі рішення" щодо мобілізації

Навіть за наявності зброї, на фронті потрібні люди для протистояння Росії

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна повинна буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації для протидії російській агресії, наголосивши на необхідності цих заходів. Про це він повідомив на брифінгу Блінкен після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, передає "Радіо свобода".

За його словами, навіть за наявності фінансування та боєприпасів, на передовій мають бути люди, здатні стримувати агресора.

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"Мобілізація. Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення", - сказав він.

Блінкен також зазначив, що союзники прагнуть забезпечити мобілізованих належною підготовкою та необхідним обладнанням.

"У нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни", - сказав він, передає "Інтерфакс Україна".

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Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, основною проблемою України на фронті є нестача солдатів, а не зброї, і Київ має активізувати мобілізаційні заходи. Таку заяву зробив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю PBS News. Він наголосив на важливості посилення мобілізації для покращення ситуації на передовій.

За даними Reuters, високопосадовець з адміністрації США заявив, що Україні варто знизити мобілізаційний вік до 18 років, адже додаткові сили можуть змінити баланс на полі бою. Він зазначив, що російські війська поступово просуваються на сході України та на Курському напрямку, відтісняючи позиції ЗСУ. У відповідь на це Україні необхідно збільшувати чисельність армії та створювати нові бойові підрозділи.

Водночас речник оперативного командування "Захід" ЗСУ Олег Домбровський повідомив, що наразі немає потреби мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років. За його словами, мобілізаційного ресурсу достатньо для забезпечення потреб української армії.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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