Мобілізація батька-одинака у Кривому Розі: чоловіка відпустили, але є нюнс

Після розголосу та втручання Дмитра Лубінця батька тимчасово відпустили додому.

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Скандальна мобілізація у Кривому Розі / Колаж: Главред, фото: ТСН, Свої. Кривий Ріг

Що відомо:

У Кривому Розі відпустили 34-річного батька-одинака з ТЦК

Чоловіка відпустили тимчасово

Йому потрібно оформити документи та вирішити питання опіки над дитиною

У Кривому Розі 34-річного чоловіка, який самостійно виховує п’ятирічну доньку, відпустили додому після інциденту з мобілізацією. Раніше його направили до військової частини після проходження військово-лікарської комісії, однак згодом рішення переглянули. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За даними його представника у Дніпропетровській області Олексія Урлаткіна, чоловіка відпустили тимчасово. Він має вирішити питання, пов’язані із дитиною, та оформити необхідні документи.

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Як дитина опинилася під опікою інших дорослих

Після мобілізації батька дівчинки, який виховує її самостійно за рішенням суду, дитина залишилася без опіки. Тимчасово про неї подбала директорка дитячого садка Наталя Євтушенко.

За її словами, мати дитини фактично не бере участі у вихованні вже близько трьох років і відмовилася від опіки. Водночас вона сплачує аліменти, а місце проживання дитини визначене судом разом із батьком.

Ввечері 29 червня, після мобілізації чоловіка, директорка садка забрала дитину до себе. Наступного дня вона разом із дівчинкою приїхала до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), щоб з’ясувати подальші дії щодо дитини. Згодом, як повідомляли місцеві медіа, дитину передали дідусеві з боку батька.

Позиція ТЦК та перевірка документів

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП заявили, що чоловік не мав оформленої відстрочки. Йому було надіслано повістку 8 червня із вимогою з’явитися 18 червня, однак він не прибув у зазначений час.

19 червня чоловік подав заяву на відстрочку через ЦНАП, додавши рішення суду щодо розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини з батьком. Однак у ТЦК зазначили, що після перевірки документів через реєстри виявили розбіжності, оскільки у рішенні суду, на яке посилався заявник, не було зазначено факту перебування дитини на його утриманні.

Комісія ТЦК дійшла висновку, що сам факт розірвання шлюбу не підтверджує одноосібного виховання дитини, а тому відмовила у наданні відстрочки. У відомстві також заявили, що чоловік був визнаний придатним до військової служби військово-лікарською комісією та після цього направлений до військової частини.

Скандали із ТЦК - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Дніпропетровській області 30 червня суспільний резонанс викликала мобілізацію чоловіка, який самостійно виховував п’ятирічну доньку. Після його затримання дитина тимчасово залишилася під опікою керівниці дитсадка, а в ситуацію втрутився омбудсмен Дмитро Лубінець.

Раніше у Тернопільському ТЦК та СП під час моніторингового візиту виявили близько 28 людей, серед яких були особи з інвалідністю та психічними розладами. П’ятьох чоловіків, які не підлягали мобілізації, одразу звільнили.

Також у Харкові під час заходів оповіщення невідомий чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК. Унаслідок атаки двоє військових дістали поранення.

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