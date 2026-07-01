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Трамп ледь не відновив війну з Іраном: WSJ з’ясувало подробиці

Анна Ярославська
1 липня 2026, 07:51
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Перспективи укладення мирної угоди між США та Іраном опинилися під загрозою.
Трамп, Іран
Трамп розглядав можливість відновлення війни з Іраном / Колаж: Главред, фото: war.gov, ОП, pixabay.com

Коротко:

  • Трамп обговорював відновлення війни з Іраном, але обрав дипломатію
  • США поки що обмежаться разовими ударами у відповідь на порушення з боку Тегерана
  • Іран відмовляється від прямих контактів з Америкою на переговорах у Катарі

Президент США Дональд Трамп не виключав можливості відновлення повномасштабної війни з Іраном. Після низки переговорів на цю тему він поки що вирішив дотримуватися дипломатії. Представник Білого дому зазначив, що Трамп завжди віддає перевагу дипломатії, тому іранцям було б розумно укласти вигідну угоду з Америкою.

Як пише The Wall Street Journal, останніми днями глава Білого дому провів кілька переговорів із главою Пентагону Пітом Хегсетом та головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном. Обговорення зосередилися на тому, чи слід США відмовитися від переговорів і відновити повномасштабні атаки на Іран.

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Хоча в підсумку рішення ухвалено не було, але Трамп сказав помічникам, що, на його думку, ще один раунд повномасштабних атак може зірвати дипломатичні зусилля та підірвати шанси Вашингтона на остаточне знищення іранської ядерної програми.

Також Трамп сказав помічникам, що його влаштовує, якщо переговори з Іраном виходять за межі встановленого на 18 серпня терміну укладення ядерної угоди, що дасть переговорам більше часу для роботи.

При цьому президент зазначив, що наразі задоволений тим, що віддає накази про разові удари по Ірану, коли Тегеран порушує "меморандум про взаєморозуміння", що спровокувало бойові дії на вихідних.

Іран знову відкинув прямі переговори зі США та озвучив нові умови

Як повідомляє Reuters, перспективи укладення мирної угоди між США та Іраном опинилися під загрозою, оскільки Тегеран відмовляється від прямих контактів із США під час переговорів у Катарі. Замість двостороннього діалогу сторони спілкувалися через місцевих посередників.

За словами інсайдерів, до столиці Катару Дохи прибули спеціальний представник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Вони планували обговорити подальші кроки щодо реалізації попередніх домовленостей між Вашингтоном і Тегераном.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що найближчим часом жодних зустрічей із представниками США не передбачається. За його словами, сторони спочатку мають "домовитися про механізми" дотримання режиму припинення вогню, а вже потім переходити до обговорення складніших тем.

У Тегерані наголошують, що питання щодо іранської ядерної програми наразі не є пріоритетним. На думку іранської сторони, спочатку необхідно врегулювати базові умови виконання вже досягнутих домовленостей.

Аналітики вважають, що така позиція свідчить про наявність суттєвих суперечностей між країнами. Серед найскладніших тем, як і раніше, залишаються безпека судноплавства в Ормузькій протоці та економічні гарантії, що пропонуються Ірану в рамках переговорного процесу.

У Білому домі підтвердили перебування американських представників у Катарі. Тим часом катарська сторона повідомила, що консультації проводилися виключно через посередницькі канали, без безпосереднього контакту між делегаціями США та Ірану.

Перемир’я між США та Іраном

Як писав Главред, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум про припинення війни та відкриття Ормузької протоки. Цей документ слугує основою для опрацювання деталей підсумкової угоди, яка закріпить перемир’я, протягом 60 днів (до 18 серпня).

Меморандум підписали президенти США та Ірану - Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан. США дозволили Ірану експортувати нафту та скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

18 червня Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

23 червня в Конгресі США вперше відбулося голосування в обох палатах щодо символічної резолюції із закликом до президента Дональда Трампа зупинити війну з Іраном. Документ закликає Трампа відкликати американські війська, що ведуть бойові дії проти Тегерана, якщо тільки він не отримає відкритого дозволу на продовження війни з боку Конгресу або не буде оголошено війну.

25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило через Ормузьку протоку біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про "невідомий снаряд", однак згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по низці військових об’єктів Ірану у відповідь на атаку торгового судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

Ормузька протока
Ормузька протока / Інфографіка: Главред

Про що насправді домовилися США та Іран: думка експерта

Політичний і громадський діяч Віктор Андрусів скептично ставиться до угоди між США та Іраном.

"Я не вважаю, що йдеться про повноцінну угоду. Швидше про паузу. Обом сторонам потрібно перепочити. США та Заходу - через вичерпання стратегічних запасів, яких у деяких країнах залишилося лише на кілька тижнів. Ірану - через те, що блокада загрожувала зупинкою видобутку через переповнення сховищ", - зазначив він.

За словами Андрусіва, фактично сторони домовилися насамперед про паузу на 60 днів. У принципових питаннях, зокрема щодо ядерної програми, ясності поки що немає.

"Втім, навіть ця пауза дуже крихка. Справа в тому, що головний винуватець цієї історії - Нетаньяху - залишився поза рамками домовленостей. А це не той політик, якого можна просто виключити з рівняння. Навіть проміжна угода завдає йому серйозного політичного удару всередині Ізраїлю, тоді як війна давно стала для нього інструментом утримання влади. Я б навіть сказав, що зараз Нетаньяху становить для Трампа більшу проблему, ніж Іран. І поки що я не побачив з боку американського президента кроків, спрямованих на розв‘язання цієї проблеми", - вважає експерт.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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