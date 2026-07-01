"Ні про що не шкодую": український комік отримав грін-карту США

Олександр Еллерт розповів, як змінилося його життя.

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Олександр Еллерт розповів, як змінилося його життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/ellert_a

Коротко:

Еллерт після початку повномасштабної війни переїхав до США

Комік отримав грін-карту за програмою, відомою як "віза талантів"

Український комік і переможець проєкту "Холостячка" Олександр Еллерт, який після початку повномасштабної війни переїхав до США, повідомив у Instagram про важливу подію у своєму житті. Артист отримав американську грін-карту і поділився цією новиною з підписниками, показавши нові документи.

За словами Еллерта, оформлення документів зайняло майже два роки. За цей час йому довелося змінити кількох адвокатів і витратити кілька тисяч доларів. З властивим йому почуттям гумору комік зазначив, що через тривале очікування втратив чимало професійних можливостей за межами США.

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У жартівливій формі артист розповів, що довгоочікувана грін-карта весь цей час буквально "ховалася" під стопкою інших документів, поки він був змушений відмовитися від виступів та заходів у різних країнах.

"Щоб зустрітися з нею (грін-картою - прим. ред.), він змінив кількох адвокатів, заплатив кілька тисяч доларів, а вона просто лежала під усіма іншими папками. І навіть не підозрювала, що за ці два роки очікування він про...в кілька весіль на Комо, ще штук п’ять в Іспанії, день народження в Дубаї, Барселоні, корпоратив у Мексиці, стендап-тур Європою і, звісно ж, День Житомира. Але тепер виїзний. Це означає, що Галкіну тепер можна не вчити української мови", - з гумором і сарказмом зазначив Еллерт.

Комік також розповів, що отримав грін-карту за програмою, відомою як "віза талантів". Він подякував своїй матері за те, що вона зберегла його дипломи, грамоти та нагороди, які стали важливою частиною пакету документів під час оформлення імміграційного статусу.

Зараз Олександр Еллерт продовжує жити в США, де будує кар’єру стендап-коміка та працює над новими проєктами для англомовної аудиторії.

"Дякую мамі за те, що зберегла грамоти. Я ні про що не шкодую, йду далі займатися улюбленою справою, але тепер - англійською. Удачі всім і більше грамот", - зазначив артист.

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Про особу: Олександр Еллерт Олександр Еллерт - український стендап-комік, шоумен, телеведучий і колишній сценарист студії "Квартал 95". Широку популярність в Україні та за її межами він здобув у 2020 році як переможець першого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка", де головною героїнею була актриса Ксенія Мішина. Тривалий час працював автором жартів і сценаристом у "Студії Квартал-95", а також активно розвивав кар’єру ведучого великих заходів, корпоративів та весіль. Після проекту продовжив займатися стендапом. Влітку 2022 року, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Еллерт виїхав до Сполучених Штатів. Його від’їзд викликав хвилю обговорень і критики в українських ЗМІ. Пізніше він пояснив, що покинув країну на законних підставах. Олександр мешкає в Америці, де отримав грін-карту. Він продовжує творчу діяльність, організовує різні медійні проєкти, а також виступає зі стендап-програмами.

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