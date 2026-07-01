"Про тебе ще напишуть": на фронті загинув відомий український музикант

Життя військовослужбовця обірвалося 28 червня - у День Конституції України.

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На війні в Україні загинув музикант Ігор Ходжаніязов / колаж: Главред, фото: facebook.com/valmakar

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У Ігоря Ходжаніязова залишилися троє неповнолітніх синів

Інформацію про дату та час похорону родина обіцяє повідомити пізніше

Під час виконання бойового завдання загинув український музикант, дослідник і захисник України Ігор Ходжаніязов. Про трагічну втрату повідомила його дружина Олена Шикура.

За її словами, життя військовослужбовця обірвалося 28 червня - у День Конституції України. Причиною загибелі стало пряме влучання керованої авіаційної бомби (КАБ). Трагедія сталася всього за день до першого дня народження молодшого сина Гордея.

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У Ігоря Ходжаніязова залишилися троє неповнолітніх синів.

"Я була щаслива з тобою щодня протягом усіх тринадцяти років нашого спільного життя. Дякую долі за цей безцінний подарунок. Ми так багато встигли і водночас так мало. Ти теж міг би зробити ще багато справді корисного й видатного в різних сферах, якими ти захоплювався і в яких блискуче розбирався, надихаючи багатьох. Про тебе ще напишуть твої друзі та колеги. Ми будемо жити і, обіцяю, - радіти. Буду виховувати дітей щасливими й гідними людьми, якими ти був, моє сонце. Мене залишилося набагато менше половини. Горе, як море. Кохаю й буду шукати сенс, коханий", - написала дружина Ігоря.

Олена Шикура повідомила, що Ігоря Ходжаніязова поховають у селі Зарванці на Алеї захисників України. Інформацію про дату та час церемонії прощання родина обіцяє повідомити пізніше.

Колеги, які знали Ходжаніязова, поділилися своїми спогадами про нього.

Зокрема, віцепрезидентка Федерації грецьких товариств України Ніна Паскал захоплювалася інтересом Ігоря до балканської та грецької музики.

"Ігор був неймовірно світлою, глибокою та творчою людиною. І саме таким він назавжди залишиться в нашій пам’яті та у звуках свого бузукі", - підкреслила вона .

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Про особу: Ігор Ходжаніязов Ігор Ходжаніязов - український інтелектуал, музикант, перекладач, програміст і дослідник традиційної музики, який став на захист України після початку повномасштабного вторгнення і загинув на фронті. Родом із Вінниці. Ходжаніязов був унікальним дослідником музичного фольклору (зокрема, гуцульської, балканської та грецької музики, жанру рембетіко, а також горлового співу). Грав на грецькому струнному інструменті бузукі. Був учасником музичного колективу Mashala Doza та одним із засновників літературного об’єднання "Новий шинок". У повсякденному житті поєднував творчість із роботою програміста та перекладача.

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