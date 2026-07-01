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Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли шторм посилиться

Анна Косик
1 липня 2026, 12:35
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Вчені попередили, що магнітна буря не вщухне швидко.
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Прогноз магнітних бур 1-3 липня / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якого рівня магнітна буря сьогодні
  • Коли геомагнітний шторм посилиться

З першого дня липня Землю атакує потужна магнітна буря. Після коронального викиду маси на Сонці, який стався ще 26 червня, геомагнітна активність посилиться у найближчі кілька днів.

Як повідомила Британська геологічна служба, 1 липня очікується шторм G2. Магнітна буря такого рівня буде і завтра, 2 липня. До 3 липня очікується слабший шторм G1.

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магнитная буря 1-3 июля
Магнітні бурі 1-3 липня / фото: скріншот

За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 5, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький.

магнитная буря 1-3 июля
Магнітна буря 1 липня / фото: скріншот

Але сонячний спалах відповідає класу M2 - це помірне вивільнення енергії магнітного поля Сонця.

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли шторм посилиться
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Що робити під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:

  • Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
  • Регулярне провітрювання кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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