Магнітна буря червоного рівня накрила Землю: коли шторм посилиться

Ви дізнаєтесь:
- Якого рівня магнітна буря сьогодні
- Коли геомагнітний шторм посилиться
З першого дня липня Землю атакує потужна магнітна буря. Після коронального викиду маси на Сонці, який стався ще 26 червня, геомагнітна активність посилиться у найближчі кілька днів.
Як повідомила Британська геологічна служба, 1 липня очікується шторм G2. Магнітна буря такого рівня буде і завтра, 2 липня. До 3 липня очікується слабший шторм G1.
За даними meteoagent, К-індекс сьогодні 5, що відповідає червоному рівню, тобто високим магнітним коливанням. При цьому резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, низький.
Але сонячний спалах відповідає класу M2 - це помірне вивільнення енергії магнітного поля Сонця.
Про джерело: Британська геологічна служба
Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.
Як магнітні бурі впливають на людей
У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми, а саме:
- слабкість
- сонливість
- біль у спині та суглобах
- підвищений тиск
- загострення хронічних захворювань
Що робити під час магнітної бурі
Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття. Мова йде про:
- Обмеження вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
- Надання переваги сезонним фруктам, горіхам та рибі;
- Відмову від кави, алкоголю та сигарет;
- Перебування на свіжому повітрі та піші прогулянки;
- Регулярне провітрювання кімнати.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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