Віталій Козловський став власником розкішного автомобіля

Співак Віталій Козловський придбав собі позашляховик, щоправда, не новий, а трохи старий.

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Віталій Козловський став власником автомобіля / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Коротко:

Яку машину купив співак

У скільки вона йому обійшлася

Відомий український співак Віталій Козловський, який нещодавно несподівано поділився з шанувальниками особистими подробицями, став власником чорного позашляховика BMW X5 2023 року випуску.

Зазначимо, що співак тривалий час не міг виконувати свої хіти, оскільки мав боргові зобов’язання перед своїм колишнім продюсером Ігорем Кондратюком. Їхня тривала суперечка завершилася минулого року.

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Віталій Козловський врегулював суперечки / Скріншот YouTube

Як повідомляє OBOZ.UA, згідно з реєстрами та оголошеннями про продаж,кросовер виставили на продаж 22 грудня 2025 року, а вже на початку січня його переоформили на нового власника - Віталія Козловського.

Віталій Козловський купив позашляховик / Фото Обоз.ua

Автомобіль обійшовся співакові в 65 тисяч доларів (2,9 млн гривень). 2 січня 2026 року автомобіль офіційно перейшов у власність Віталія Козловського.

Віталій Козловський придбав позашляховик / Фото Обоз.ua

Конфлікт Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка

Між співаком Віталієм Козловським і продюсером Ігорем Кондратом стався юридичний і публічний конфлікт після того, як Козловський заявив, що хоче працювати самостійно, без допомоги Ігоря. Віталій не виконав умови договору, після чого Кондратюк подав на нього до суду, і співак виплатив йому значну суму компенсації.

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

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Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, зокрема "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007–2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року його мобілізували до складу Збройних сил України.

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