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Залужний на зустрічі із Зеленським заявив, що балотуватиметься в президенти - ЗМІ

Руслана Заклінська
1 липня 2026, 13:24
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Ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного нібито намагалися переконати не йти на вибори.
Залужний на зустрічі із Зеленським заявив, що балотуватиметься в президенти - ЗМІ
Залужний відверто відповів Зеленському на запитання про участь у президентських виборах / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, t.me/Zaluzhnui

Головне:

  • Залужний нібито готовий балотуватися в президенти
  • Під час візиту до Києва він обговорював це з президентом
  • Рустем Умєров та Давид Арахамія переконували Залужного не йти у політику

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний готовий взяти участь у президентських виборах, якщо вони відбудуться восени. Про це повідомила Українська правда з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Залужний нещодавно відвідував Київ. Офіційною причиною візиту були консультації щодо політичної ситуації у Великій Британії та підготовки до можливих змін у британському уряді, зокрема на тлі відставки прем’єр-міністра Кіра Стармера. Обговорювався також можливий вплив цих процесів на українсько-британські відносини.

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Після цих перемовин, як стверджують співрозмовники УП, розмова перейшла до внутрішньополітичної ситуації в Україні та перспектив проведення виборів. За словами джерел, президент Володимир Зеленський зазначив, що на тлі певного покращення ситуації на фронті та збереження суспільної консолідації в країні може з’явитися "вікно можливостей" для виборчого процесу. Водночас він наголосив, що ключовим завданням є недопущення внутрішнього розколу та політичної конфронтації.

У ході розмови Зеленський, як пише видання, прямо запитав Залужного, чи має той намір брати участь у президентських виборах у разі їх проведення восени. За даними джерел УП, посол відповів ствердно: "Так. Буду".

"Після цього розмова тривала ще якийсь час, але Зеленський навіть не пропонував Залужному якісь варіанти подальшого кар'єрного шляху - це не мало сенсу. Хоча, за словами джерел УП у владі, серед можливих пропозицій Банкова готова була говорити не лише про дипломатичні посади, але практично будь-які державні пости, хоч би й керівника уряду", - зазначається у матеріалі.

У матеріалі також йдеться, що під час розмови Залужний пояснив свою позицію тим, що не прагнув політичної кар’єри, однак відчуває суспільні очікування і не може їх ігнорувати. Після зустрічі, за даними УП, Зеленський і Залужний потиснули один одному руки та завершили розмову.

Під час перебування у Києві Залужний також провів зустрічі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією. За даними джерел, йому намагалися пояснити ризики політичної конкуренції для стабільності держави та переконати не брати участі у виборах, однак його позиція залишилася незмінною.

Чи можуть відбутися вибори у 2026 році - прогноз

Представники виборчої комісії та робочої групи в Україні вважають, що вибори у 2026 році проводити не варто, повідомляє The Times. За даними видання, робота над відповідним законопроєктом затягується через необхідність вирішити питання безпеки, зокрема гарантувати проведення голосування без російських атак і втручання.

У групі дійшли висновку, що активна фаза бойових дій має бути припинена, після чого Україні знадобиться щонайменше шість місяців для організації виборів. Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що вибори в умовах воєнного стану пов’язані з високими ризиками, зокрема загрозою обстрілів виборчих дільниць і обмеженням демократичних процедур.

Також зазначається, що обговорюються механізми голосування для мільйонів біженців за кордоном, українців на окупованих територіях і військових, однак готових рішень поки немає.

Вибори в Україні - новини за темою

Перший віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко розповів, що Україні потрібен стабільний і тривалий період безпеки для підготовки змін до виборчого законодавства та організації виборів. За його словами, мінімально необхідний термін повного припинення вогню становить 60 днів, що дозволить провести виборчий процес у "повній тиші".

Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори в Україні відбудуться лише після завершення війни, а не під час тимчасового перемир’я. Також глава держави зазначив, що питання його участі у виборах залишається відкритим і залежатиме від обставин та позиції українців.

Як повідомляв Главред, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що проведення виборів в Україні під час короткострокового припинення вогню без гарантій безпеки є неможливим. За його словами, виборчий процес можливий лише після досягнення стабільного миру та створення належних безпекових умов.

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Про джерело: Українська правда

Українська правда - українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

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