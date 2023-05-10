Мобілізація "еліт" і сотень тисяч росіян: Пономарьов назвав сценарій повалення системи Путіна

"Еліта" в країні-агресорі Росії – аморальна, проте потрібно зробити так, щоб вона з усіма своїми ресурсами перейшла на бік добра, вважає Ілля Пономарьов.

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У Росії можна знайти сотні тисяч людей, які готові боротися з системою - Пономарьов / Колаж: Главред, фото: Главред, соцмережі

Реалізація цілей опозиції Росії, спрямованих на виведення окупаційних військ з України та знищення системи влади, яку очолює Володимир Путін, вимагає підключення "еліт" у РФ і сотень тисяч російських громадян. Про це заявив колишній депутат Держдуми, російський опозиційний політик Ілля Пономарьов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що завдання опозиції Росії – достукатися до росіян, які будуть готові діяти рішуче. Оскільки це велика країна, можуть знайтися сотні тисяч людей, готових боротися з Кремлем.

"Якщо чесно, не можу сказати, що є велике завдання достукатися до пересічних росіян. На даний момент та система влади, яка існує в РФ, не має на увазі, що голос росіян що-небудь означає. Він означатиме в той момент, коли ця влада почне падати. І коли це станеться, у нас з'являться комунікаційні можливості для розмови з простими росіянами. Зараз найбільше необхідні багнети, тобто не просто пересічні росіяни, а ті, які готові битися. Їх не дуже багато в будь-якому суспільстві, але вони є. Росія - це велика країна, і навіть якщо одна десята відсотка населення буде цим займатися, то це сотні тисяч людей", - вважає Пономарьов.

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Крім того, за його словами, потрібно працювати з російськими "елітами", які не підтримують війну проти України і мають достатні ресурси для повалення системи влади в РФ.

Хто такий Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

"Другі, до кого потрібно достукатися – це російська еліта, тому що вона зараз тотально опозиційно налаштована по відношенню до війни. Вона, безумовно, аморальна, і налаштована опозиційно не тому, що вважає, що війна – це не добре, а тому, що її не можна виграти. Але важлива не причина, а те, щоб вони почали переходити на бік добра. З усіма своїми зв'язками, ресурсами, можливостями, і зруйнували б тим самим цю систему. Ось в цю сторону треба працювати досить активно. І для того, щоб це в підсумку сталося, створений наш З'їзд народних депутатів (ЗНД), який представляє з себе зрозумілу російським елітам альтернативу чинній владі. І його ми теж будемо дуже активно розвивати", - підкреслив Ілля Пономарьов.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський раніше зробив заяву, згідно з якою сили оборони України проведуть контрнаступальну операцію з метою звільнення своїх територій, які захопила країна-окупант Росія. ЗСУ збираються повернути і Крим.

За словами Зеленського, успіх українських військ залежить від військової підтримки Заходу.

На території РФ регулярно гримлять вибухи.

Зокрема, у Брянській області був атакований військовий аеродром, на Тамані горіла нафтобаза, а під Санкт-Петербургом сталося загоряння на військовій базі, де повинні були бути військові вертольоти.

Пізніше невідомий безпілотник вдарив по резиденції директора Росії Володимира Путіна в Кремлі. Москва звинуватила в інциденті Україну. Київ відкинув необґрунтовані звинувачення російської влади - президент Зеленський підкреслив, що Україна не атакувала ані Кремль, ані Путіна.

Дивіться відео, в якому Пономарьов розповів про цілі опозиції Росії з демонтажу системи влади

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