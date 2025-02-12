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Миротворці і "потужні пакети допомоги": Умєров розповів про результати "Рамштайну"

Руслана Заклінська
12 лютого 2025, 22:58
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Участь у засіданні взяли 50 країн, які обговорили оборонні бюджети та військову допомогу Україні, розповів глава Міноборони України.
Миротворці і 'потужні пакети допомоги': Умєров розповів про результати 'Рамштайну'
Україна отримала потужні пакети допомоги / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, Міністерство оборони України

Головне із заяви Умєрова:

  • Україна отримала нові пакети допомоги
  • "Рамштайн" продовжить роботу
  • Партнери працюють над форматом миротворчої місії

Україна отримала "потужні пакети допомоги" за результатами засідання Координаційної групи з питань оборони України. Західні партнери вже працюють над форматом миротворчої місії для України. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров у середу в Брюсселі після завершення "Рамштайну", який пройшов у штаб-квартирі НАТО, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, засідання пройшло продуктивно, а формат "Рамштайн" продовжить свою роботу і надалі. У засіданні взяли участь представники 50 країн, які обговорили пріоритети на 2025 рік, бюджети та напрямки допомоги.

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"Безпекова допомога буде продовжуватися. ППО, інтерцептори, артилерія, боєприпаси, армована бронетехніка були в пріоритеті, отримали дуже потужні пакети допомоги… І від кожного з присутніх, що вони будуть продовжувати цю допомогу в цьому році і в майбутні роки", - розповів Умєров.

Під час візиту в Брюссель Умєров провів двосторонні переговори з главою Пентагону та європейськими союзниками.

"Почали з міністром оборони США, потім мали зустрічі з європейськими партнерами. Вважаю, "Рамштайн" відбувся продуктивно. Домовилися, що наступний "Рамштайн" буде проводитися, місце і час повідомимо пізніше", - зазначив він.

Крім цього, міністр оборони підтвердив, що західні партнери вже кілька місяців працюють над форматом можливої миротворчої місії для України. Умєров наголосив, що ця ідея сприймається позитивно, а формат її реалізації ще обговорюється.

"Вже декілька місяців наші партнери працюють над цією ідеєю. Вона сприймається дуже позитивно. Модальність обговорюється. Формати обговорюються. Сподіваюсь, вже скоро, незабаром, ви теж будете мати результати й по цьому треку", - додав глава Міноборони України.

Миротворці і 'потужні пакети допомоги': Умєров розповів про результати 'Рамштайну'
Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Зустріч у форматі "Рамштайн" - останні новини

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме рішення щодо продовження роботи "Рамштайну". Він наголосив, що цей формат є важливим не лише для України, а й для США, Європи та всього світу.

Також міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що наступний "Рамштайн" відбудеться в лютому, і партнери вже погодили цю зустріч. Він підкреслив, що Україна хоче зберегти присутність США у форматі.

Як повідомляв Главред, за підсумками минулого "Рамштайну" Україна отримала допомогу на $2 млрд і підтримку 34 країн у восьми стратегічних коаліціях, зокрема з ППО, розмінування та артилерії. Україна ще не має всіх 19 необхідних систем ППО, але отримала гарантії щодо значної кількості, заявив президент Володимир Зеленський.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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