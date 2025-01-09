Коли відбудеться наступна зустріч 'Рамштайн': Умєров назвав місяць

За словами міністра оборони України, жодних проблем із підготовкою наступного засідання "Рамштайн" немає.

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Умєров анонсував нове засідання / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" може відбутися вже в лютому. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, цитує Радіо Свобода.

Він запевнив, що країни партнери вже погодили цю зустріч.

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн", – сказав Умєров. – Ми хочемо, щоб США залишились і посилили присутність, формати є різні, як ви знаєте, ми створили NSATU (формат під егідою НАТО), є декілька європейських країн, які хочуть очолювати це, або співочолювати, тому що це з Україною разом робиться", - підкреслив Умєров. відео дня

Він додав, що жодних проблем із підготовкою наступного засідання "Рамштайн" немає.

Президент України Володимир Зеленський ексклюзивно в коментарі кореспондентці "Ми-Україна" підтвердив те , що наступна зустріч "Рамштайн" буде в лютому.

Зеленський зазначив, що питання, чи буде продовжено "Рамштайн", не підіймається.

"Що стосується питання, чи буде продовжено "Рамштайн" чи ні. Питання не підіймається. Тому що всі розуміють, що наступна зустріч в лютому. Всі про це вже домовились", - сказав він.

Які країни входять до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Засідання "Рамштайн" - останні новини

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбулося 8 січня, наголосив, що робить все можливе, щоб цього року війна завершилася гідно для України та всієї Європи.

Відомо, що за підсумками крайнього "Рамштайну" Україна отримає чимало військової допомоги від країн-союзників. Зокрема, США оголосили про новий пакет допомоги вартістю 500 мільйонів доларів. Польща також готує новий пакет військової допомоги Україні. Велика Британія разом із союзниками по НАТО анонсувала постачання Україні 30 тисяч нових безпілотників, а Німеччина надасть Україні ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Нещодавно, міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" є дуже важливим для підтримки України. І майбутня адміністрація Дональда Трампа ухвалюватиме рішення про його долю.

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Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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