"Мирні жителі не повинні бути мішенню" в ООН розкритикували окупантів через обстріли Півдня України

Від ворожих обстрілів страждають мирні жителі, цивільна інфраструктура України, вони також впливають на роботу гуманітарних організацій, заявили в ООН.

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Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун зголосилася про обстріли окупантами Півдня України / колаж Главред, фото УНІАН

Від невибіркових обстрілів країни-агресора РФ страждають мирні жителі та гуманітарна інфраструктура України. Про це заявила гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун.

"Жителі півдня країни, в тому числі в Херсонській та Одеській областях, пережили особливо важкі вихідні, оскільки через обстріли загинули і були поранені багато мирних жителів, в тому числі діти. Удари також вплинули на роботу гуманітарних організацій і нашу здатність допомагати постраждалим від наслідків війни", ‒ сказала вона.

Браун також говорить, що в минулу п'ятницю, 11 серпня, співробітники громадської організації ADRA були змушені припинити розподіл гуманітарної допомоги українцям ‒ відразу після того, як їх склад і автомобілі були пошкоджені в результаті обстрілів Херсонщини окупантами.

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"Мирні жителі і цивільна інфраструктура повинні бути захищені: вони не повинні бути мішенню", ‒ підсумувала Браун.

Ракетний удар по Запоріжжю 9 серпня

Увечері в середу, 9 серпня, країна-агресор Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя. Російська ракета потрапила в район храму і торгових споруд.

В результаті атаки на місто загинули 43-річний чоловік і дві жінки 19 і 21 років. Серед дев'яти травмованих - 11-місячна дитина. Спершу повідомлялося про двох загиблих, проте потім стало відомо, що кількість жертв обстрілу Запоріжжя зросла - ще одна дівчина померла вранці 10 серпня в лікарні.

Під удар російських окупантів потрапив готель Reikartz в Запоріжжі, де не раз зупинялися співробітники ООН.

Координатор системи ООН в Україні Деніз Браун заявила, що шокована подією, оскільки і вона сама, і її колеги використовували готель як базу під час поїздок до Запоріжжя.

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