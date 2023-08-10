Країна Путіна - покровитель терористів: Подоляк закликав вигнати РФ з Радбезу ООН

Кожен, хто хоче вчинити теракт або обійти санкції, знає, що агресорка Росія це підтримає, а реакція ООН буде заблокована, сказав Михайло Подоляк.

https://glavred.net/politics/strana-putina-pokrovitel-terroristov-podolyak-prizval-vygnat-rf-iz-sovbeza-oon-10492435.html Посилання скопійоване

Кремль перетворив вето в Раді Безпеки ООН на інструмент торгівлі зі специфічними країнами - Подоляк / Колаж : Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Країна-окупант Росія під керівництвом Володимира Путіна стала покровителем терористів і злочинців по всьому світу. Кожен, хто збирається вчинити злочин, знає, що знайде підтримку у Москви, яка заблокує реакцію Організації об'єднаних націй. РФ потрібно позбавити право вето і виключити з Радбезу ООН. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він розповів про те, що Москва перетворила своє вето в Радбезі ООН на інструмент торгівлі зі специфічними державами. Кремль протегує терористам і військовим злочинцям.

"Путінська Росія не тільки стала покровителем терористичних угруповань і військових злочинців по всьому світу, але і продовжує займатися інтоксикацією міжнародних організацій. Вже зрозуміло: Кремль перетворив вето в Раді Безпеки ООН на інструмент торгівлі з країнами зі специфічними режимами і патологічною схильністю до військових злочинів", - вважає Подоляк. відео дня

На думку чиновника, кожен, хто має намір здійснити теракт або обійти санкції, знає, що отримає підтримку від Москви, яка заблокує негативну реакцію ООН.

"Органи глобальної безпеки повинні бути очищені. Перший крок вже давно перезрів - час нарешті вже позбавити Росію права вето і виключити з Ради Безпеки ООН", - підкреслив Михайло Подоляк.

Раньше Подоляк жорстко розкритикував ООН за безглузді заяви. Чиновник піддав критиці особисто генерального секретаря Гуттеріша за слова про нібито "неприпустимість" ударів по Росії "щоб уникнути ескалації".

Нагадаємо, в ООН зганьбилися цинічною заявою після удару військ РФ по Одесі. В Організації жодного слова не сказали про удар російських окупантів по місту.

Інші новини: