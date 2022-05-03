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Війна триватиме до 2042 року: Арестович дав несподіваний прогноз

3 травня 2022, 01:28

Затяжна війна буде не такою, як зараз, тобто бойових дій, ймовірно, стане менше.

Олексій Арестович
Олексій Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Війна України з Росією може тривати найближчі два десятки років, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

В інтерв'ю правозахиснику Марку Фейгіну він також згадав, свій попередній "прогноз" про війну до 2035 року.

За його словами, сама затяжна війна буде не такою, як зараз, тобто бойових дій, ймовірно, стане менше.

"Війна в цьому сенсі, в цивілізаційному. Це не обов'язково означає військові зіткнення... Воно може бути і до 42-го, тільки треба розуміти, як це буде відбуватися. І найголовніше, що Україна пропонує діяльні механізми боротьби з цим", - сказав Арестович.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Олексій Арестович війна Росії та України
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