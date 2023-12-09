Мир в обмін на нейтралітет і відмову від НАТО: Фейгін назвав сценарій Путіна

Глава Кремля Володимир Путін, як і раніше, вірить, що Росії коли-небудь нібито вдасться захопити Україну, вважає російський правозахисник Марк Фейгін.

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Путін "хотів би" вимагати від України безлічі поступок - Фейгін / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Директор агресора Росії Володимир Путін "хоче" нав'язати Україні свої так звані умови миру, які передбачають нейтральний статус української держави, відмову від вступу до НАТО та інші "вимоги". Він все ще вірить у нібито можливість захопити країну. Про це заявив російський опозиційний політик Марк Фейгін.

В інтерв'ю Еспресо він розповів про те, що Путін, як і раніше. прагне до перемовин на своїх умовах, а не реального діалогу.

"Головне, центральне питання цих умов - навіть не поділ 80:20 території України (20 – геополітичні реалії, ми їх окупували, ми провели там референдум і приєднали до Росії), а перш за все нейтральний статус України, недопущення вступу до НАТО, взагалі інтеграції до західного співтовариства України, зависання її в положенні, в якому вона була практично всі 30 років", - вважає політик.

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За його словами, директор Росії все ще "мріє" про те, що, мовляв, рано чи пізно вдасться окупувати Україну.

"А сенс тільки один - давайте вести перемовини, поступіться мені, віддайте мені, але перш за все, крім території і демілітаризації, зрозуміло, скорочення армії України, виведення всіх озброєнь, туди спрямованих, забороніть Україні вступати до НАТО, відсуньте цю перспективу назавжди і т.д. І треба сказати, якщо до цього Захід це активно спростовував і активно діяв у напрямку того, що все-таки Україну потрібно прийняти до НАТО, то тепер виникли деякі коливання", - підкреслив Марк Фейгін.

Війна Росії проти України

Військам РФ наказали захопити два міста України до "виборів" Путіна, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Зокрема, йдеться про Авдіївку Донецької області та Куп'янськ Харківської області.

Коли Росія повномасштабно напала на Україну, Путін вірив, що Захід нібито не буде єдиним навколо розв'язаної Москвою війни проти Києва, вважає представник Білого дому Джон Кірбі. Він підкреслив, що США важливо підтримати Україну, інакше РФ буде на порозі НАТО.

Окупанти Росії увійшли до Авдіївки, вважає військовий аналітик німецького видання Bild. За його словами, загарбники зайшли із північного сходу і зайняли деякі позиції. Українські війська їх звідти вибивають.

Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) - російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

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