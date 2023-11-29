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Україна в НАТО "в обмін" на території: Тука розповів, що станеться

Андрій Ганчук
29 листопада 2023, 19:17
Понад 80% українців виступають за звільнення всіх окупованих РФ територій, нагадав колишній керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.
Гергій Тука, війна
Україна не вступить до НАТО шляхом поступок Росії своїх територій - Тука / Главред

"Ідея" на Заході про вступ України до НАТО без окупованих агресором Росією територій нереалістична. Проти виступлять український народ, Москва і адепти Кремля в Альянсі. До того ж подібні рішення суперечать Статуту колективного блоку безпеки західного світу. Про це заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Під час чату на Главреді він розповів про те, що так званий план України в НАТО в обмін на територіальні поступки Росії реалізувати неможливо. У такому сценарії не зацікавлені всі сторони.

"З моєї точки зору, це нереальна ідея з цілої низки причин. Перша причина полягає в тому, що на це не погодиться український народ. Згідно з опитуванням, понад 80% українців виступають за звільнення всієї території. Друга причина - на це не погодиться керівництво Росії. Хіба можна уявити, що Путін відмовиться від того, щоб "звільнити споконвічно російські землі", які вже вписані у Конституцію РФ? Це буде все одно, що він вийде на Червону площу, залізе на Мавзолей і на трибуні пустить собі кулю в лоб", - зазначив Тука.

За його словами, таке рішення також суперечить Статуту Альянсу, а проти виступатимуть і фактичні керівники Угорщини та Словаччини, які підіграють Кремлю.

"Крім того, такі рішення не відповідають Статуту НАТО. Навіть за таких начебто солодких умов знайдуться члени НАТО, які будуть проти вступу України. Куди ми подінемо Орбана і його посіпака Фіцо? Нікуди. Тому зараз ця конструкція абсолютно недієздатна і нереалістична", - підкреслив Георгій Тука.

Дивіться чат з Георгієм Тукою на Главреді:

Відео:

Вступ України до НАТО "в обмін" на території

Україна могла б вступити до НАТО, якби поступилася агресору Росії території, сказав у серпні глава апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіан Йенсен. За його словами, не обов'язково, що такий сценарій буде реалізований, проте варіант можуть розглянути.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг відповів на резонансну заяву про Україну в НАТО в обмін на території. За його словами, українська держава самостійно вирішить питання потрібних для себе умов для пеемовин із Москвою.

В Офісі президента серйозно відповіли на скандальна заява в НАТО про "здачу" українських територій. Радник глави президентської канцелярії Михайло Подоляк назвав таку риторику спробою фіксації капітуляції Києва і застеріг чиновників від подібних заяв.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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НАТО Георгій Тука війна Росії та України
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