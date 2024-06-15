"Мир в обмін на людей - рабство": Стефанчук злісно розтоптав умови Путіна

За словами спікера парламенту, "мир в обмін на заморожений конфлікт - це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків".

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Україна потребує повноцінного та справедливого миру / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з YouTube

Україна потребує повноцінного, справедливого та сталого миру. Тому дуже важливою є реалізації Формули миру президента Володимира Зеленського. Про це сказав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму Facebook.

Свою заяву він зробив на фоні останніх заяв президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна про "мир".

"Мир в обмін на територію - це анексія. Мир в обмін на суверенітет - це капітуляція. Мир в обмін на людей - це рабство. Мир в обмін на безблоковий статус - це самогубство. Мир в обмін на заморожений конфлікт - це перекладання цієї війни на плечі наших дітей та онуків", - наголосив голова парламенту. відео дня

Стефанчук додав, що через це надзвичайно важливою є повна імплементація Формули миру українського президента. Перший крок на шляху до її реалізації, вважає спікер Ради, - це перший саміт миру у Швейцарії.

"Формула тому і є формулою, бо у ній мають бути всі складники. І саме Україна, яка потерпає від цієї агресії, має справедливе право визначати частини цієї Формули", - підкреслив Стефанчук.

Саміт миру у Швейцарії / Інфографіка: Главред

Хто такий Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - останні новини

За підсумками Саміту миру Україна розраховує на комюніке, де буде прописано вирішення проблем, на яких акцентує увагу Київ, сказав Володимир Зеленський. Потрібно узгодити заснований на формулі України план перемовин і згодом вести дискусії на базі цього документа з РФ.

У Швейцарії заявили, що на Саміті миру 15-16 червня обговорюватимуть три ключові питання: ядерну безпеку, продовольчу безпеку та повернення викрадених дітей. У Берні вважають, що згодом питання обговорюватимуть і з російськими представниками.

Канцлер ФРН Олаф Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії. За його словами, йдеться не про мирні перемовини, а демонстрацію Росії, що Статут ООН і міжнародне право все ще працюють.

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