Мінус сто окупантів і купа знищеної техніки РФ: ЗСУ за добу покришили загарбників на півдні

Українська авіація завдала 21 удару по російських позиціях / Фото УНІАН

Військовослужбовці України за добу ліквідували 104 російських окупанта і багато ворожої техніки на півдні країни.

Українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил і засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах. Про це повідомляє Оперативне командування Південь в Facebook.

Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості, а переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.

Втрати Росії поставили:

104 загарбники;

6 танків;

26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;

9 гаубиць "Мста-з" і "Мста-Б";

безпілотний розвідник "Елерон-10".

Знищено склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львові, вражений пункт управління 35-ї армії у Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ї окремої бригади берегової оборони у Миколаївському та Бериславському районах.

Довідка. Елерон-10 - комплекс середнього радіусу дії для цілодобового ведення повітряної оптикоелектронної розвідки і спостереження з безпілотними літальними апаратами, розроблений російським підприємством ЕНІКС в 2011 році.

Комплекс призначений для цілодобового ведення повітряної оптикоелектронної розвідки наземної обстановки, охорони територій та державних кордонів, здійснення берегової охорони і контролю територіальних вод, автомобільних і залізничних магістралей, забезпечення пошуково-рятувальних операцій.

Як повідомляв Главред, 2 вересня ЗСУ знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки. Крім того, захисники України захопили в полон трьох російських військових, два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.

Раніше Збройні Сили України завдали потужного удару по окупантах на півдні, внаслідок чого було знищено багато живої сили і техніки ворога. Також "демілітаризовані" 5 складів і пункт управління окупантів.

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