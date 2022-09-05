Мінус сто окупантів і купа знищеної техніки РФ: ЗСУ за добу покришили загарбників на півдні

Авіація завдала 21 удар по позиціях Росії, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил і засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах.
Військовослужбовці України за добу ліквідували 104 російських окупанта і багато ворожої техніки на півдні країни.
Українська авіація завдала 21 удар по російських позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил і засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах. Про це повідомляє Оперативне командування Південь в Facebook.
Зазначається, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості, а переправи через Дніпро та Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем.
Втрати Росії поставили:
- 104 загарбники;
- 6 танків;
- 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;
- 9 гаубиць "Мста-з" і "Мста-Б";
- безпілотний розвідник "Елерон-10".
Знищено склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки, понтонну переправу поблизу села Львові, вражений пункт управління 35-ї армії у Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку та 126-ї окремої бригади берегової оборони у Миколаївському та Бериславському районах.
Довідка. Елерон-10 - комплекс середнього радіусу дії для цілодобового ведення повітряної оптикоелектронної розвідки і спостереження з безпілотними літальними апаратами, розроблений російським підприємством ЕНІКС в 2011 році.
Комплекс призначений для цілодобового ведення повітряної оптикоелектронної розвідки наземної обстановки, охорони територій та державних кордонів, здійснення берегової охорони і контролю територіальних вод, автомобільних і залізничних магістралей, забезпечення пошуково-рятувальних операцій.
Як повідомляв Главред, 2 вересня ЗСУ знищили на півдні 106 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки. Крім того, захисники України захопили в полон трьох російських військових, два танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато зброї з боєкомплектом.
Раніше Збройні Сили України завдали потужного удару по окупантах на півдні, внаслідок чого було знищено багато живої сили і техніки ворога. Також "демілітаризовані" 5 складів і пункт управління окупантів.
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