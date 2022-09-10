Щоб звільнити всю Україну, потрібно поставити в чотири рази більше озброєнь - генерал

Ігор Романенко розповів про перспективи, коли ЗСУ поженуть російську армію з Херсона / Главред

Рано чи пізно Україна звільнить свої території в результаті контрнаступу. Єдиний обласний центр, який ворог захопив і утримує – це Херсон. Якщо Збройні Сили України звільнять Херсон, це скоротить військові можливості армії РФ. Після цього російські війська не зможуть впливати на Миколаїв і на Південь України в цілому, оскільки їх можливості будуть вельми обмежені, враховуючи дальність застосування зброї. Таку думку озвучив генерал-лейтенант запасу, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Хоча якщо ЗСУ звільнять праву частину Херсонщини, то виникне питання - а як бути з лівою, куди росіяни завели досить багато сил. Адже якщо цей напрямок відпрацьовувати і далі, у нас виникнуть можливості звільняти Крим", - сказав він.

За його словами, навіть якщо поки що виконати контрнаступальні завдання тільки по правобережному угрупованню російських військ, це вже буде дуже добре.

"Крім того, у нас досі не виконані завдання стратегічної оборонної операції. А вони полягають у тому, щоби зупинити по всьому фронту наступ російських збройних сил. Що б там не говорилося, але на Сході повільно і довго ворог здійснює штурм і наступальні дії на окремих напрямках. Необхідно зупинити ці дії і змусити противника перейти до оборони. Потім оцінити результати наших контрнаступальних дій на півдні та ухвалювати рішення про напрямки подальшого удару", - сказав Романенко.

Після звільнення від окупантів Херсонської області напрошується рух і для звільнення анексованого Криму. Але для цього потрібно мати сили і підготовлені резерви – навчені, з сучасними озброєннями і технікою. За словами Романенка, для контрнаступу лише на одному напрямку Україні потрібно стільки зброї, скільки за півроку дали Україні в цілому.

"А для того, щоби звільнити всю Україну, їй потрібно поставити в чотири рази більше озброєнь, ніж вже поставлено. В чотири рази! Звідси і виникають відповіді та з приводу напрямків для контрнаступу, і з приводу термінів, і з приводу перспектив вирішення стратегічних завдань. Я - не оракул і не ворожка. Просто виходжу з тієї ситуації, що склалася, намагаюся бути об'єктивним. І можу сказати, що на поточний момент ситуація для нас дуже непроста", - резюмував Романенко.

Контрнаступ армії України в Херсонській області

Керівник пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що захисники України продовжують вести контрнаступну операцію в Херсонській області. Російські військові здаються в полон. У військах противника бунти - вони пишуть рапорти з відмовою брати участь у бойових діях. Українська армія закликає окупантів здаватися.

Армія України продовжує витісняти окупаційні війська Росії в Херсонській області з тимчасово окупованих ними позицій. Звільняються території. Раніше ЗСУ деоккупировали Високопілля.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про деокупації населеного пункту Ольгине на Херсонщині. Воно знаходиться на північ від Високопілля.

Війська РФ на правому березі Дніпра опинилися в оперативному оточенні.

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