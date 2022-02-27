Міноборони: окупанти перейшли на нову тактику - застосовують ДРГ і вбивають мирних українців

Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України
У Міноборони України повідомили оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06:00 неділі, 27 лютого.
Зазначається, що окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.
"Йде третя доба російського військового вторгнення проти України. Колони броньованої техніки російських агресорів сповільнили темпи просування углиб території України. Війська противника, позбавлені своєчасного поповнення запасів палива і боєприпасів, зупиняються", - йдеться в повідомленні.
У Міноборони зазначили, що особовий склад окупаційних військ, переважна більшість яких - це молоді строковики, виснажений попередніми військовими навчаннями і має низький морально-психологічний стан. Мають місце факти дезертирства, відмови військовослужбовців ЗС РФ від участі в бойових діях проти України та здачі в полон.
"Оновна тактика окупантів - рух і захоплення невеликих міст, сіл і автомобільних шляхів сполучення. Завдяки потужному опору цивільного населення, підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії та Національної поліції, спроби взяття під контроль великих міст успіху не мали", - заявили в Міноборони.
Також окупантам не вдалося заблокувати Київ. При цьому вони переходять до активного застосування диверсійно-розвідувальних груп, які знищують об'єкти цивільної інфраструктури і вбивають мирне населення великих міст.
"Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російський агресор завдав удару по нафтобазі у Василькові та зруйнував газопровід у Харкові. Окупанти продовжують підступно завдавати ударів по багатоповерховим житловим будинкам", - йдеться в повідомленні.
Впродовж доби по Києву та іншим містам були нанесені удари балістичними і крилатими ракетами, застосовувалася авіація з території тимчасово окупованого Криму і Республіки Білорусь.
З метою залякування місцевого населення РФ використовує військові частини і підрозділи, укомплектовані переважно особами кавказького зовнішності, з поганим знанням російської мови. Застосовується адресна розсилка загрозливих і панічних повідомлень.
Втрати окупаційних сил на кінець третьої доби збройної агресії Росії склали:
- особовий склад: понад 3000 осіб та понад 200 - полоненими (інформація уточнюється);
- літаки - 16 одиниць;
- вертольоти 18 одиниць;
- танки – 102;
- ББМ різних типів - понад 540 одиниць;
- ЗРК БУК - 1;
- автомобільної техніки - понад 20 одиниць.
Як повідомляв Главред, за даними ЗМІ та їх джерел, українська армія розгромила під Гостомелем біля Києва підрозділ так званих "кадирівців" – елітний чеченський спецназ Росгвардії на чолі з генералом Магомедом Тушаєвим.
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