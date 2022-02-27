Захисники України зірвали висадку російського десанту у Чорноморській оперативній зоні

ВМС зірвали висадку російського десанту у Чорноморській оперативній зоні/ facebook.com/ato.news

Військово-морські сили України зірвали висадку морського десанту ворога у Чорноморській оперативній зоні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Facebook.

Також упродовж доби українська авіація перехоплювала російські штурмовики і транспортні літаки у небі над Києвом.

"Упродовж доби Збройні сили України планово нарощували угрупування яке виконує завдання оборони Києва та на північному і північно-східному напрямках", – зазначила Маляр.

У зоні проведення операції Об’єднаних сил українські військові вели активні мобільні пошуково-ударні дії і перейшло до маневрених дій.

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"По всій країні продовжується виконання планових заходів мобілізаційного розгортання, зокрема формування тероборони та корпусу резерву", – написала Маляр.

Раніше в КМДА повідомили, що ситуація на околицях Києва контролюється ЗСУ, загонами територіальної оборони і добровольчими батальйонами. Зазначається, що в нічний час були зіткнення з ДРГ, але на даний момент обстановка в місті спокійна. У столиці комендантська година триватиме до понеділка 8 ранку.

Нагадаємо, Нова Каховка в Херсонській області повністю потрапила під контроль російських окупантів станом на ранок 27 лютого 2022 року. Міськвиконком захоплений і утримується ворожими військами, з будівель по всьому місту були зняті українські прапори.

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