Зловили з купою грошей: мера Сум заарештували з можливістю вийти під заставу

Мер Сум Олександр Лисенко зможе вийти під заставу у розмірі 3 мільйона гривень.

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Олександра Лисенко взяли під арешт / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

У Сумах зловили на гарячому мера міста Олександра Лисенка. Його спіймали з частиною хабаря, загальний розмір якого становить 2 мільйона 130 тисяч гривень. Суд обрав Лисенку запобіжний захід. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Олександра Лисенка взяли під варту з можливістю вийти під заставу. Розмір застави складає 3 мільйона гривень.

Сам же мер Сум у коментарі Суспільному відкидає всі звинувачення і каже, що йому "ніхто не пропонував гроші і він їх не брав".

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"Коштів ні під час обшуку, ні під час затримання я не отримував. Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності", - сказав Лисенко в залі суду.

Затримання мера Сум

Увечері 2 жовтня стало відомо про те, що у Сумах на хабарі зловили мера міста Олександра Лисенка. Правоохоронці знайшли у машині гроші - 1,4 мільйона гривень. Це був один з траншів хабаря, який вимагав мер міста разом з керівником Департаменту ЖТГ міськради.

Відомо, що вони вимагали хабар у розмірі 2 мільйона гривень від місцевої компанії, яка займалась вивезенням сміття. За це вони обіцяли не створювати перешкоди для подальшої діяльності.

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