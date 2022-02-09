УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Міністр похвалився, що Україна "годує" 400 мільйонів осіб

9 лютого 2022, 23:26

Наразі наша країна забезпечує харчування 400 млн осіб, заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

зерно, комбайн
Україна годує 400 млн осіб / agrobook.ru

Україна претендує на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки.

Наразі наша країна забезпечує харчування 400 млн осіб, заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко на своїй сторінці в Facebook у середу, 9 лютого.

Як зазначив міністр, 20 років тому Україна годувала лише 40 млн людей у світі.

"Сьогодні ж внесок еквівалентний харчуванню близько 400 млн осіб, не рахуючи наше населення. Наша стратегія розвитку до 2030 року передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу", – написав Лещенко.

За його словами, за підсумками 2021 року на сільгосппідприємствах виробництво збільшилося на 19,2%. У результаті сільське господарство минулого року дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх секторів економіки – понад 10%. На агропродовольчу продукцію припадає найбільший відсоток у загальному експорті України - близько 41% на рік.

Реклама

Ціна на хліб в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця 2021 року хліб і вироби з борошна можуть подорожчати, попри рекордний урожай зерна. Причина-залежність нашої держави від світових продовольчих ринків. Більшість експертів вважають, що хліб подорожчає на 10-15% найближчим часом.

Водночас голова Спілки українського селянства Івана Томич заявив, що ціни на хліб з вересня 2021 року по вересень 2022-го зростуть до 35%. Він пояснив, що трейдери скупили в Україні якісну пшеницю II-III класів і вивезли її за кордон, і це призвело до нестачі якісного зерна на внутрішньому ринку. За його словами, це в свою чергу призводить до виникнення дефіциту.

Про цю проблему розповідав і генеральний директор Укрхлібпром Олександр Васильченко. Він пояснив, що вітчизняні виробники хлібобулочних виробів забили на сполох, адже з країни вивезли за кордон практично всю борошномельну пшеницю. Тепер хліб може подорожчати, оскільки хлібопекам доведеться закуповувати борошно хорошої якості в Туреччині. А воно, як продукт переробки, обійдеться значно дорожче, ніж зерно.

За словами голови Укрхлібпрому, хлібопеки вже направили два офіційні листи на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що країна може залишитися без хліба, проте ніякої реакції і відповіді поки не послідувало.

Читайте також:

viber
ВВП зростання економіки новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Міністр похвалився, що Україна "годує" 400 мільйонів осіб». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на 2022 рік повернулися брови в стилі волелюбних 90-хУ моду на 2022 рік повернулися брови в стилі волелюбних 90-х І пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіакуІ пальцем не поворухнуть: названі самі ледачі знаки зодіаку До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збійДо операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій "Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош вилаяв Лукашенка за його слова про Україну"Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош вилаяв Лукашенка за його слова про Україну На українців з 1 травня очікують нові платіжки за газ: паливо рахуватимуть у кіловат-годинахНа українців з 1 травня очікують нові платіжки за газ: паливо рахуватимуть у кіловат-годинах
00:51

Прикмети на 10 лютого: що не можна робити в Єфремов день і як не потрапити в біду

00:32

Названі найнебезпечніші види піци: кому їх краще не їстиВідео

00:26

Експерти стверджують, що заправляти ліжко небезпечно для здоров'я: в чому проблема

00:08

Які речі-вампіри не можна залишати на ліжку, щоб не залучити в будинок біду і смертьВідео

09 лютого, середа
23:54

"Відвернуло від чогось страшнішого": Руслана Писанка не може ходити та чекає на операціюВідео

Реклама
23:26

Міністр похвалився, що Україна "годує" 400 мільйонів осіб

23:02

"Ракети виявилися дуже старими": Данія відмовилася надати Україні зброю

22:30

Вчені розповіли, як вживання кави може допомогти в боротьбі з небезпечною хворобою

22:30

Без світла та води в туалеті: журналіст "розніс" новий фірмовий поїзд УкрзалізниціВідео

22:23

"Зі мною перестали спілкуватися і знущалися": Рябчук вперше розповів, навіщо розстріляв солдатівВідео

22:13

Зеленський поспілкувався з новою очільницею Європарламенту: про що говорили

21:38

Весняне тепло і +11: в Україну йде різке потепління та новий погодний сюрпризВідео

21:30

Є "достатні підстави" для нових санкцій проти Росії - Кулеба

21:25

У моду на 2022 рік увійшла запаморочлива стрижка чоппі боб, що дарує відчуття свободиФото

21:21

Викриття на мільйонному хабарі депутата Київради: стало відомо його ім'яВідео

20:54

Вагітна жінка вбила собі в голову цвях, щоб народити хлопчика і не злити чоловіка

20:53

Ціни на хліб будуть рекордними: українцям назвали нову вартістьВідео

20:51

Дієтолог пояснив, як правильно харчуватися для зміцнення здоров'я

20:45

Поки Росія не почне сипатися, Україна може повернути собі Донбас лише капітуляцієюПогляд

20:44

В Україні суттєво зросли борги за "комуналку" - Держстат

Реклама
20:25

Неймовірна грошова удача і благополуччя: 4 знаки стануть улюбленцями фортуни в рік ТиграВідео

20:14

Новий скандал: Єгорова знову підтримала Путіна і назвала українців "частиною слов'янського братства"Відео

20:10

"Мінськ" за сценарієм РФ і прямий діалог з "ЛДНР": Україна поставила Москві різку умову щодо ДонбасуВідео

20:08

Ставлять свою "мітку": комунальники карають водіїв, які паркуються посеред дорогиВідео

19:33

Без якої речовини виникнуть проблеми з серцем - відповідь дієтолога

19:27

Кулеба зізнався, чого очікує Україна від засідання "нормандських радників"

19:17

Чи можливий компроміс між Києвом і Москвою?Погляд

19:13

63-річна Мадонна з голими грудьми показала "дихальні вправи"Відео

19:12

Військові РФ застрягли в болоті: в мережі з'явилося відео битви солдатів з місцевими дорогамиВідео

19:11

Зарплата в 20 тисяч гривень або трикімнатна квартира: на Кіровоградщині шукають лікарівВідео

19:04

Росія починає фактичну "морську блокаду" українських портів - картаВідео

18:59

Трагедія на заводі: в Києві робітника розчавило верстатом

18:39

8 вакцин не допомогло: Жириновського у важкому стані госпіталізували і підключили до ШВЛВідео

18:36

"Це несправедливо": Кулеба висловився щодо відмови Німеччини надати зброюВідео

18:25

Дев'ята "пташка" прилетіла: до Києва прибуло понад 80 тонн боєприпасів із СШАВідео

18:20

Неврологи настійно рекомендують тим, хто перехворів коронавірусом відмовитися від кавиВідео

18:13

Роман Цимбалюк. Що мав на увазі Путін, говорячи про "красуню"Відеоблоги

18:07

Гороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрістьВідео

17:46

"Оце балкон!": Соня Плакидюк знялася в еротичному костюмі зайчика з Playboy

17:41

Україні поза НАТО, без зброї Заходу і "поступки" Альянсу: РФ вибухнула умовами щодо відведення військВідео

Реклама
17:20

У Харкові дитина спала на підлозі й просила їсти у сусідів, поки мама пиячила

17:14

"Є умова": в НАТО підтримали запрошення України на самітВідео

17:00

Метінвест торік сплатив 53 млрд грн податків, а силовики проводять обшуки на підприємствах - експерт

17:00

Є-бабусі проти патріотичного КличкаПогляд

16:41

3 рецепта ідеальної романтичної вечері на 14 лютого: готуємо страви за 5 хвилинВідео

16:41

Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята

16:27

В Україні ціни на продукти зросли на 14,5% за рік: що подорожчало найбільшеВідео

16:23

Вперше в історії в Україні вийшла нова марка бензинуВідео

16:06

Війська РФ біля кордонів України, у Білорусі та безпека: ЗМІ дізналися про вимоги ЄС до Москви

16:03

Євросоюз підготував нові санкції проти Росії - ЗМІВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти