Міністр похвалився, що Україна "годує" 400 мільйонів осіб

Україна годує 400 млн осіб / agrobook.ru

Україна претендує на статус одного з найбільших гарантів світової продовольчої безпеки.

Наразі наша країна забезпечує харчування 400 млн осіб, заявив міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко на своїй сторінці в Facebook у середу, 9 лютого.

Як зазначив міністр, 20 років тому Україна годувала лише 40 млн людей у світі.

"Сьогодні ж внесок еквівалентний харчуванню близько 400 млн осіб, не рахуючи наше населення. Наша стратегія розвитку до 2030 року передбачає забезпечення продовольством 1 млрд населення світу", – написав Лещенко.

За його словами, за підсумками 2021 року на сільгосппідприємствах виробництво збільшилося на 19,2%. У результаті сільське господарство минулого року дало найвищий відсоток до ВВП серед усіх секторів економіки – понад 10%. На агропродовольчу продукцію припадає найбільший відсоток у загальному експорті України - близько 41% на рік.

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Ціна на хліб в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця 2021 року хліб і вироби з борошна можуть подорожчати, попри рекордний урожай зерна. Причина-залежність нашої держави від світових продовольчих ринків. Більшість експертів вважають, що хліб подорожчає на 10-15% найближчим часом.

Водночас голова Спілки українського селянства Івана Томич заявив, що ціни на хліб з вересня 2021 року по вересень 2022-го зростуть до 35%. Він пояснив, що трейдери скупили в Україні якісну пшеницю II-III класів і вивезли її за кордон, і це призвело до нестачі якісного зерна на внутрішньому ринку. За його словами, це в свою чергу призводить до виникнення дефіциту.

Про цю проблему розповідав і генеральний директор Укрхлібпром Олександр Васильченко. Він пояснив, що вітчизняні виробники хлібобулочних виробів забили на сполох, адже з країни вивезли за кордон практично всю борошномельну пшеницю. Тепер хліб може подорожчати, оскільки хлібопекам доведеться закуповувати борошно хорошої якості в Туреччині. А воно, як продукт переробки, обійдеться значно дорожче, ніж зерно.

За словами голови Укрхлібпрому, хлібопеки вже направили два офіційні листи на ім'я прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про те, що країна може залишитися без хліба, проте ніякої реакції і відповіді поки не послідувало.

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