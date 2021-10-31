Опеньки Порошенко: екс-президент похвалився своїм урожаєм на "тихому полюванні"

Порошенко з дружиною після грибного улову / Facebook

Екс-президент України Петро Порошенко похвалився в соцмережі своїм урожаєм грибів. У Facebook він виклав фото на тлі опеньків, які зібрав у неділю, 31 Жовтня.

Порошенко разом з дружиною позували у трьох відер грибів.

"Черговий грибний день цього року не пройшов даремно. Три відра опеньків - наш урожай тільки сьогодні. Це трохи менше, ніж минулого року. Але буде чим смакувати цілу зиму", - написав колишній глава Української держави.

Екс-президент постав перед камерою, стискаючи в руці ніж разом з дружиною Мариною на тлі розкішного особняка, а також показав дружину в процесі збору грибів.

Нагадаємо, останній президентський рейтинг показав, що у потенційних кандидатів на пост глави держави істотно знизилася підтримка електорату. При цьому, Порошенка підтримують 9% виборців. Раніше його підтримка становила 12%.