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Опеньки Порошенко: екс-президент похвалився своїм урожаєм на "тихому полюванні"

31 жовтня 2021, 22:33

Порошенко показав свої гриби.

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Порошенко з дружиною після грибного улову / Facebook

Екс-президент України Петро Порошенко похвалився в соцмережі своїм урожаєм грибів. У Facebook він виклав фото на тлі опеньків, які зібрав у неділю, 31 Жовтня.

Порошенко разом з дружиною позували у трьох відер грибів.

"Черговий грибний день цього року не пройшов даремно. Три відра опеньків - наш урожай тільки сьогодні. Це трохи менше, ніж минулого року. Але буде чим смакувати цілу зиму", - написав колишній глава Української держави.

Екс-президент постав перед камерою, стискаючи в руці ніж разом з дружиною Мариною на тлі розкішного особняка, а також показав дружину в процесі збору грибів.

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Нагадаємо, останній президентський рейтинг показав, що у потенційних кандидатів на пост глави держави істотно знизилася підтримка електорату. При цьому, Порошенка підтримують 9% виборців. Раніше його підтримка становила 12%.

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Петро Порошенко гриби
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