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Міністр Федоров розповів, коли українцям почнуть виплачувати "ковідну тисячу"

16 грудня 2021, 12:15

Чиновник зазначив, що спочатку необхідно вирішити бюрократичні проблеми.

Михайло Федоров
Михайло Федоров назвав терміни початку виплат / УНІАН

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що "ковідну тисячу" українці зможуть отримати вже з 20-21 грудня.

"Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня", заявив Федоров в інтерв'ю BBC News. Україна.

Також він зазначив, що в повідомленнях Мінцифри попереджає, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку.

Водночас міністр висловив сподівання, що це відбуватиметься раніше.

Як отримати "тисячу Зеленського" за вакцинацію від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.

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Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія.

Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.

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Автор: Сергій Кущ
viber
Михайло Федоров вакцинація від коронавірусу
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