Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графіки

Вже з 16 грудня в Україні діятимуть уніфіковані графіки стабілізаційних відключень.

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Нові графіки вимкнення світла / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

З 16 грудня діятимуть уніфіковані графіки стабілізаційних відключень

Групи вимкнення світла будуть поділені на підгрупи

Годин зі світлом між відключеннями буде більше

В Україні змінюються графіки вимкнення світла. Вже з понеділка, 16 грудня почнуть діяти уніфіковані графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомляє ДТЕК.

Такі графіки будуть однаковими для всіх регіонів.

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Зазначається, що це дозволить більш гучно керувати енергосистемою та відключати меншу кількість споживачів.

Що зміниться

Кожна черга буде розділена на дві підчерги. Графік відключень розбиватимуть на 30-хвилинні інтервали. Це дозволить збільшити кількість годин зі світлом. Тепер між відключеннями світла буде мінімум 3,5 години зі світлом. Ситуація може змінитися лише у випадку аварій у мережі.

Дивіться відео про нові графіки вимкнення світла:

Нові графіки вимкнення світла / фото: скріншот

"Уніфікований національний графік дозволить виправити ситуацію, коли при однаковому застосуванню обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші – менше. Однак варто розуміти, в країні значно пошкоджені магістральні підстанції, які передають електроенергію від однієї частини країни в іншу, тому до деяких регіонів електроенергію просто неможливо доставити", - йдеться у повідомленні.

Вимкнення світла в Україні - останні новини

6 грудня стало відомо про те, що ситуація в енергосистемі покращується, а світла стане більше. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі повідомив, що три діючі атомні електростанції України майже повністю відновили виробництво електроенергії після того, як нещодавно його різко скоротили як запобіжний захід через атаки на енергосистему країни.

Зазначається, що на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС - дев'ять реакторів, вісім із яких наразі працюють, а один перебуває в режимі зупинки.

Главред також повідомляв про те, що вже з січня 2025 року зміниться принцип відключення світла. Наразі нова методика формування графіків перебуває у стадії розробки. З нового року Україну можуть поділити на кілька зон, а світло вимикатимуть не лише за чергами, а й підчергами.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв озвучив невтішний прогноз для великих міст. Він зазначив, що у разі пошкодження енергетичної інфраструктури українські міста можуть опинитися без електрики. Він додає, якщо середньодобова температура повітря опуститься до -10°C, тоді відключення електроенергії триватимуть по 10-12 годин на добу.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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