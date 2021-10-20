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МЗС РФ офіційно визнало участь росіян у війні на Донбасі – Україна в ТКГ

20 жовтня 2021, 10:53

В українській делегації підсумували, що це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання.

Донбас, війна
Росія офіційно визнала участь росіян у війні на Донбасі / УНІАН

Українська делегація в Тристоронній контактній групі заявила, що Росія офіційно визнала участь своїх громадян у збройному конфлікті на Донбасі. Там закликали країну-агресора піти далі та взяти на себе відповідальність за розв'язання та продовження війни на Сході України.

Таким чином українська делегація прокоментувала вимогу російського Міністерства закордонних справ допустити його представників до бойовика прокремлівської терористичної організації "ЛНР" Андрія Косяка, захопленого ЗСУ на лінії розмежування в районі Золотого Луганської області.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко", – мовиться в пості української сторони в телеграмі.

Там також побажали російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єра – "офіційного визнання повної відповідальності керівництва Росії за розв'язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на Донбасі".

В українській делегації в ТКГ підсумували, що це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання.

У запис там додали посилання на коментар офіційного представника російського МЗС Марії Захарової "з вимогами повідомити про місцеперебування затриманого українськими військовослужбовцями громадянина Росії Андрія Косяка та забезпечити до нього консульський доступ".

Затримання бойовика Косяка на Донбасі: що відомо

  • 13 жовтня 2021-го українські військові затримали на Донбасі бойовика терористичної організації ЛНР Андрія Косяка, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
  • Окупанти почали протестувати через затримання свого соратника та блокувати спостерігачів на тимчасово окупованих територіях. 17 жовтня ОБСЄ достроково призупинила спостережну місію на Донбасі.
  • Росія відреагувала на затримання свого громадянина лише на 6-й день. Там назвали поведінку України "підривом довіри Донецька й Луганська".
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МЗС Росії війна на Донбасі військова агресія РФ окупація Донбасу
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