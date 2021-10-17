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ОБСЄ достроково призупинила спостережну місію на Донбасі

17 октября 2021, 19:16

Спостерігачі пояснили це переживаннями за власну безпеку.

ОБСЄ Україна
ОБСЄ їде з Донбасу / УНІАН

ОБСЄ призупинила свою місію з моніторингу на Донбасі. До такого рішення представники організації вдалися через міркування безпеки.

Як пише Reuters, протягом останніх кількох днів під готелем, де проживають члени місії ОБСЄ, проходить "акція протесту", організована окупантами.

"Через побоювання за нашу безпеку, через правила і міркування безпеки ми призупинили наші операції", - сказав головний спостерігач Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

Однак, за його словами, спостерігачі поки не відчувають загрозу з боку "протестувальників".

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з Генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід і засудив закриття місії ОБСЄ на непідконтрольній Україні ділянці держкордону з Росією. Він назвав рішення Росії про закриття місії спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "свідомим кроком для руйнування мінських домовленостей", оскільки четвертий пункт "мінська" передбачає постійний моніторинг державного кордону.

Росія проти продовження місії ОБСЄ на Донбасі

У МЗС України розповіли, що Росія на засіданні Постійної ради ОБСЄ відмовилася підтримувати продовження мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково і Донецьк після 30 Вересня.

При цьому в США не впевнені в тому, які у РФ плани щодо України і щодо виконання міжнародних зобов'язань державою. Американські дипломати заявили про це у зв'язку з відмовою в продовженні країною-агресором мандата місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску через державний кордон Гуково та Донецьк.

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