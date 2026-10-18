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Україна не зможе перемогти РФ у звичному розумінні: міністр оборони Італії пояснив чому

Дар'я Пшеничник
18 жовтня 2026, 14:35
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Глава Міноборони Італії вважає, що справжній успіх Києва - це вихід російських військ і кінець обстрілів, а Рим продовжує допомогу.
Україна не зможе перемогти РФ у звичному розумінні: міністр оборони Італії пояснив чому
Міністр оборони Італії розкрив плани Путіна / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 ОМБр

Головне з інтерв'ю Крозетто:

  • Україна не зможе розгромити Росію, вважає міністр оборони Італії
  • Перемога для Києва - вихід РФ і кінець обстрілів
  • Рим, імовірно, передасть ще один пакет допомоги до кінця року

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Україна не здатна перемогти Росію у класичному розумінні, тобто розгромити її чи дійти до Москви. Проте справжньою перемогою для Києва стане відхід російських військ і припинення бомбардувань. Таку позицію міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив в інтерв'ю, повідомляє BBC.

Посадовець пояснив, що гасла італійських політиків про успіх Києва частина суспільства зрозуміла хибно.

"Україна ніколи не зможе виграти цю війну… Адже коли хтось в Італії сказав: "Україна виграє війну", деякі люди подумали, що Україна хоче розгромити Росію. Що Зеленський практично увійде до Москви з українським прапором. Ні, це неможливо", - зазначив Крозетто.

Своїм завданням міністр вважає збереження української держави і завершення бойових дій. Водночас він окреслив, яким бачить прийнятний для Києва фінал.

"Для України перемога означає, що Росія піде геть, припинить скидати бомби, а Україна знову стане вільною країною - вільною жити й мати власне майбутнє. Саме такої перемоги для України ми всі й бажаємо", - наголосив він.

Італійці проти, але Рим продовжує допомогу

Крозетто визнав, що позиція уряду розходиться з настроями більшості громадян. Попри це влада підтримку Києву не згортає.

"Важко пояснити, що треба допомагати народу чинити опір і що така допомога не означає, що ти проти миру. І, насамперед, не можна піддаватися громадській думці, якщо ти вважаєш, що вона помилкова", - переконаний міністр.

За його словами, Італія вже передала Україні 12 пакетів допомоги. До кінця року Рим, імовірно, відправить ще один.

Путін не зупиниться на Україні

Окремо Крозетто розібрав мотиви Кремля. На його думку, Путін прагне відродити Росію в межах, які існували до розпаду СРСР. Він не може змиритися з тим, що його країна поступається США і Китаю, і хотів би "стати третьою стороною за цим столом".

"Росія здійснила напад на Україну, на Крим, на Грузію, а якщо зазирнути ще далі в минуле - на Афганістан. Отже, у російському менталітеті закладена ідея нападу з метою окупації", - підкреслює Крозетто.

Італійський міністр звернув увагу, що Москва спрямовує значну частку бюджету на озброєння та військову сферу. Тож Кремль, імовірно, не планує на цьому обмежуватися.

"Чисельність їхніх військових сягне 1,5 мільйона осіб. Тож, якби війна закінчилася завтра, що Путін робитиме з 1,5 мільйона солдатів? Якби він припинив війну завтра вранці, він сам зіткнувся б із внутрішніми проблемами. І це наштовхує мене на думку - з огляду на те, що він продовжує нарощувати темпи, - що він не захоче зупинятися на Україні… Саме тому ми - як Європа та НАТО - готуємося", - попереджає Крозетто.

Навіщо командування РФ бреше про успіхи на фронті - думка аналітиків

Главред писав, що за словами аналітиків американського Інституту вивчення війни, ймовірно, російське військове керівництво навмисно створює викривлену картину "масштабних перемог" на фронті, намагаючись тиснути на Україну та її західних партнерів.

Мета цього тиску - домогтися капітуляції на умовах Росії, які, серед іншого, передбачають повне захоплення українського "поясу фортець" - системи потужних укріплень, яку російські війська не змогли (і, ймовірно, не зможуть) здобути військовим шляхом.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше говорив, що Росія не демонструє готовності завершувати війну та залишатиметься загрозою для Європи і після укладення миру, адже Путін планує утримувати владу ще довго. Тому ЄС має врахувати оборонні потреби України у своєму бюджеті на період із 2028 року.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що війна в Україні може закінчитися переговорами, які будуть базуватися на результатах ведення бойових дій. Роль армії в результатах цих переговорів визначальна.

За оцінкою футуролога Андрія Длігача, подальший перебіг війни залежить насамперед від ресурсів сторін та обсягів зовнішньої підтримки. Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, тоді як Росія стикається з економічними обмеженнями, але продовжує отримувати допомогу від Китаю та Північної Кореї.

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Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) - британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

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