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Відключення світла 19 жовтня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

Інна Ковенько
18 жовтня 2026, 20:57
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Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Графіки відключення світла на 19 жовтня
Графіки відключення світла на 19 жовтня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • 19 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла
  • Обмеження для всіх споживачів триватимуть із 06:00 до 23:59
  • Причина відключень - наслідки російських атак на енергооб’єкти

У понеділок, 19 жовтня, у кількох областях України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії.

Обмеження діятимуть протягом усього дня через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти. Про це повідомили в Укренерго.

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За інформацією компанії, графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів застосовуватимуть з 06:00 до 23:59. Обмеження становитимуть від 1 до 2 черг.

У цей самий час, з 06:00 до 23:59, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - наголосили в Укренерго.

Також у компанії закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Відключення світла 19 жовтня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок
Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути відключення взимку - думка експерта

Взимку в Україні відключення електроенергії можуть тривати не менше шести годин на добу. За прогнозом енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, при середньодобовій температурі -10 °C та за відсутності нових значних обстрілів світло можуть відключати вранці на дві години, а ввечері - на три-чотири години.

За його словами, найбільш відчутні обмеження можуть торкнутися Києва та Київської області, а також регіонів поблизу лінії фронту: Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської та Чернігівської областей.

Експерт зазначив в ефірі "Ранок.LIVE", що найскладнішими для енергосистеми будуть ранкові та вечірні години, коли споживання електроенергії зростає. Взимку сонячна генерація працюватиме менш ефективно, тому можливості збалансувати енергосистему будуть обмеженими.

"Найскладніший час - це ранкові та вечірні години, коли виникають піки споживання електроенергії. Взимку сонячна генерація працюватиме неефективно, тому нам фактично не буде чим балансувати енергосистему", - підкреслив Ігнатьєв.

Відключення світла 19 жовтня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив про можливі тривалі відключення світла в столиці. Він зазначив, що кияни можуть залишатися без світла до 14–16 годин на добу в разі нових атак.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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Відключення світла 19 жовтня: в Укренерго розкрили, чи діятимуть графіки в понеділок

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