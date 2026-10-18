"Ми не зможемо встояти": Зеленський відверто розповів про скандал із Трампом

Особливу увагу Зеленський приділив одразу кільком болючим для Києва питанням.

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Зеленський відверто розповів про скандал із Трампом / Колаж Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Зеленський сподівається на зміну рішень і позиції Трампа

Україна три дні не отримувала частину важливих розвідданих США

Наразі обмін розвідувальною інформацією відновлено

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що американський лідер Дональд Трамп перегляне низку своїх останніх рішень і змінить підхід до президента Росії Володимира Путіна. У новому інтерв’ю український президент заявив, що Київ, як і раніше, хоче довіряти Сполученим Штатам і розраховує на збереження союзних відносин, однак вважає деякі кроки нинішньої американської адміністрації помилковими та такими, що можуть зіграти на руку Москві.

Особливу увагу Зеленський приділив одразу кільком болючим для Києва питанням: тимчасовому припиненню передачі частини американських розвідувальних даних, обмеженням супутникового зв’язку Starlink і Starshield, пом’якшенню санкційного тиску на Росію та американській угоді щодо російського дизельного палива. Президент заявив, що сукупність цих рішень створює у Путіна відчуття, що Москва отримує політичні та економічні поступки, не припиняючи війну.

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При цьому Зеленський підкреслив, що остаточно списувати США з рахунків Україна не збирається.

В інтерв’ю програмі Meet the Press телеканалу NBC він також заявив, що Київ хоче довіряти американському президенту і розраховує на зміну нинішнього курсу.

Зеленський сподівається, що Трамп перегляне свої рішення

Однією з головних заяв інтерв’ю стали слова Зеленського про особисте ставлення до політики Дональда Трампа. Президент України дав зрозуміти, що нинішні розбіжності між Києвом і Вашингтоном він поки що не розглядає як остаточний розрив відносин, однак вважає, що деякі рішення Білого дому не допомагають ані Україні, ані самим Сполученим Штатам.

"Я думаю, що це все помилки. Це не допоможе нам і не допоможе Сполученим Штатам. Сподіваюся, він змінить свої рішення та своє ставлення до Путіна", - заявив Зеленський.

В інтерв’ю NBC президент сформулював цю позицію дещо ширше, наголосивши, що Україна хоче довіряти Трампу. За його словами, він сподівається, що американський президент перегляне ухвалені рішення, оскільки вважає їх помилковими.

Ці слова пролунали на тлі помітного загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Протягом останніх днів українська влада публічно висловлювала невдоволення рішенням призупинити застосування нових санкцій проти Росії, проблемами з доступом до американської розвідувальної інформації, обмеженнями супутникового зв’язку та тиском на Київ щодо ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі.

"Якщо США займуть позицію Росії, ми не зможемо перемогти"

Зеленський також окреслив межу можливостей України у разі принципової зміни американської політики. За його словами, якщо Сполучені Штати офіційно стануть на бік Росії, для України ситуація стане критичною.

Президент наголосив, що Вашингтон залишається одним із ключових джерел технологій, озброєння та розвідувальної інформації, замінити які в повному обсязі в короткі терміни вкрай складно. Згідно з його заявою, мова йде не про те, що Україна негайно припинить опір без США, а про те, що офіційний перехід найбільшого союзника на бік Москви радикально змінив би баланс можливостей.

Раніше Зеленський також говорив в інтерв’ю Пірсу Моргану, що для нього болісно бачити ситуацію, коли Трамп, на його думку, обирає одну зі сторін. При цьому український президент заявляв, що готовий прийняти роль США як посередника між Києвом і Москвою, якщо Вашингтон дійсно залишається "посередині".

На цьому тлі Зеленський знову відкинув спроби ставити його та Путіна в один ряд. Український президент заявив, що вважає таке порівняння некоректним, оскільки Росія є державою, яка розпочала повномасштабне вторгнення, а Путін керує країною-агресором.

Україна три дні не отримувала важливих розвідданих від США

Одним із найсерйозніших епізодів останніх днів Зеленський назвав тимчасову паузу в передачі розвідувальної інформації.

За словами президента, протягом трьох днів Україна не отримувала від США частину даних, критично важливих для раннього попередження про російські атаки. Особливе значення має інформація про підготовку та запуски балістичних ракет: саме американські можливості дозволяють отримувати попередження ще до того, як ракети опиняються в зоні дії українських систем виявлення.

Зеленський заявив, що такий інформаційний розрив безпосередньо впливає на здатність України заздалегідь попереджати населення та готувати протиповітряну оборону до відбиття удару. Американські розвідувальні можливості особливо важливі під час балістичних атак, коли час між запуском ракети та її влученням у ціль може бути вкрай коротким. Українські чиновники повідомляли, що відсутність звичних попереджень збіглася з серією російських ударів по Україні.

При цьому зараз, за словами Зеленського, обмін розвідданими відновлено.

"Зараз це працює", - повідомив президент.

Таким чином, найгостріший етап кризи в цьому напрямку на даний момент подолано. Однак сам факт триденної паузи став для Києва серйозним сигналом, оскільки показав, наскільки критично важливою залишається американська підтримка у сфері розвідки.

Чому дані США настільки важливі під час балістичних ударів

Зеленський окремо наголосив, що йдеться не просто про додаткову військову інформацію. Дані про балістичні пуски безпосередньо пов’язані із захистом міст і цивільного населення.

Українські системи здатні самостійно виявляти частину повітряних цілей, однак раннє попередження з боку партнерів значно збільшує час на реакцію. У разі балістичної загрози навіть кілька додаткових хвилин мають велике значення: задіюються системи протиповітряної оборони, оголошується тривога, а люди отримують можливість сховатися в укриття.

У середині жовтня українські офіційні особи вже повідомляли про російські балістичні атаки, під час яких звичне попередження з боку партнерів було відсутнє. На цьому тлі в Києві виникли побоювання, що мова може йти про свідоме обмеження обміну даними. Згодом Зеленський підтвердив, що пауза дійсно тривала три дні, однак обмін інформацією згодом було відновлено.

Зеленський заявив про обмеження Starlink і Starshield

Другою важливою темою інтерв’ю стала ситуація навколо супутникового зв’язку SpaceX. Зеленський заявив, що українська сторона зіткнулася з обмеженнями роботи Starlink та військової супутникової інфраструктури, які безпосередньо позначаються на можливостях армії.

За версією українського президента, американська сторона дала сигнал обмежити роботу системи, після чого SpaceX технічно реалізувала відповідні параметри.

/ Инфографика: Главред

Однак тут існує суттєва розбіжність між сторонами. Зеленський визнавав, що точно не знає, хто саме ухвалив остаточне рішення. Київ намагається з’ясувати, чи походили обмеження безпосередньо від адміністрації Трампа чи від керівництва SpaceX.

Сам Ілон Маск заявляв, що система Starshield перебуває під контролем американського уряду, а обмеження її використання визначаються владою США. Водночас Дональд Трамп заперечував, що давав розпорядження обмежувати роботу системи для України, а держсекретар Марко Рубіо також заявив, що Білий дім не віддавав наказ уповільнювати Starlink. Таким чином, питання про те, хто саме ініціював обмеження, залишається предметом публічної суперечки.

Обмеження досі повністю не зняті

За словами Зеленського, проблема не зникла й після перших повідомлень про відновлення роботи супутникового зв’язку.

Українські військові стверджують, що раніше зв’язок продовжував працювати на рухомих платформах зі значно більшою швидкістю, тоді як після змін з’єднання відключається приблизно при досягненні 160–161 км/год. Це особливо критично для безпілотних систем, зокрема дронів-перехоплювачів, які мають швидко наближатися до російських ударних безпілотників.

Українська сторона провела додаткові випробування. За даними Axios, системи тестували на автомобілях у країнах Євросоюзу, де зв’язок продовжував працювати на швидкості близько 180 км/год. Після перетину українського кордону зв’язок, за словами українських офіційних осіб, знову припиняв роботу при досягненні встановленого обмеження. Саме тому Зеленський дійшов висновку, що обмеження пов’язані з територією України, а не є звичайною технічною несправністю.

При цьому американські офіційні особи заперечують такий висновок. Марко Рубіо заявив, що обмеження не були навмисними, а адміністрація не давала розпорядження уповільнювати роботу системи.

Зеленський: Путін відчуває себе переможцем

Український президент пов’язав одразу кілька останніх рішень Вашингтона в одну політичну картину. На його думку, послаблення санкційного тиску, домовленості щодо російського дизельного палива, тимчасова пауза у розвідданих та проблеми зі Starlink створюють для Кремля відчуття дипломатичного успіху.

"Путін відчуває перемогу завдяки послабленню санкцій, угоді щодо дизельного палива та Starlink. Це справді велика підтримка Путіна. Тут треба бути дуже чесними", - заявив Зеленський.

Мова, зокрема, йде про рішення Дональда Трампа призупинити нові американські санкційні обмеження проти Росії. Відповідний пакет мав посилити тиск на російську енергетику, фінансовий сектор та структури, пов’язані з експортом нафти. Трамп пояснював своє рішення інтересами Сполучених Штатів, однак Зеленський попереджає, що ослаблення економічного тиску Москва може сприйняти як можливість продовжувати війну без додаткових наслідків.

Окреме невдоволення Києва викликали домовленості Вашингтона щодо закупівлі російського дизельного палива. Зеленський вважає, що подібні угоди дають Росії додаткові доходи в той час, коли Захід, навпаки, повинен скорочувати фінансові можливості Кремля для ведення війни. Reuters повідомляв, що український президент публічно критикував цю домовленість, вважаючи її такою, що суперечить стратегії тиску на Москву.

Санкції стали ще однією причиною конфлікту між Києвом і Вашингтоном

Тема санкцій посіла особливе місце в останніх заявах Зеленського. Напередодні президент України закликав американських політиків підтримати пакет санкцій, який адміністрація Трампа вирішила тимчасово не застосовувати.

Закон передбачав додаткові обмеження проти російських чиновників, банків, енергетичного сектору та так званого тіньового флоту, який Москва використовує для експорту енергоресурсів. На думку Києва, саме економічний тиск має змушувати Росію обирати між продовженням війни та дедалі більшими фінансовими втратами.

Зеленський вважає протилежний підхід небезпечним: якщо обмеження скасовуються одночасно зі збереженням російських ударів по Україні, Москва може зробити висновок, що військовий тиск приносить результат.

При цьому Трамп наполягає, що рішення, які він ухвалює, мають відповідати інтересам США. У Білому домі також заперечують твердження про те, що американська адміністрація свідомо прагне послабити Україну на користь Росії.

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