Дефіцит та стрімке зростання цін: який продукт подорожчає вже взимку

Європа зібрала найгірший урожай за три десятиліття, тож компенсувати нестачу поставками ззовні буде складно.

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Коли в Україні зростуть ціни на картоплю / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Якісна картопля в лютому може подорожчати до 15-20 грн/кг

Європа законтрактувала всю єгипетську картоплю

В Україні взимку очікується дефіцит якісної картоплі, а можливості для імпорту будуть обмеженими через скорочення європейського врожаю. Про це у своїй колонці для AgroTimes повідомив Ігор Шкурко, директор ПрАТ НВО "Чернігівеліткартопля".

За його словами, європейські країни зіткнулися з одним із найгірших урожаїв картоплі за останні 30 років і вже законтрактували значні обсяги єгипетської продукції, збирання якої розпочинається у грудні.

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Через це розраховувати на суттєві поставки з Єгипту українським імпортерам не варто.

"Додатковими перешкодами є високі ціни на європейському ринку, дефіцит водіїв, логістичні труднощі та подорожчання пального, що робить імпорт економічно менш привабливим", - наголосив він.

Експерт прогнозує, що господарства, які мають сучасні сховища та змогли зберегти якісну картоплю, отримають переваги в зимовий період.

На його думку, у лютому ціни на таку продукцію можуть піднятися до 15-20 грн/кг.

Він також додав, що наразі некондиційну та деформовану картоплю продають по 3-6 грн/кг, тоді як якісна коштує 8-9 грн/кг. Водночас пропозиція продукції високої якості вже є обмеженою.

Що впливає на вартість овочів

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що у жовтні овочі борщового набору можуть подорожчати до 7%, а салатні овочі - до 20% через сезонне скорочення пропозиції.

За її словами, восени ціна на овочі та фрукти значною мірою залежатиме від того, у скільки обійдуться їхнє зберігання та доставка до магазинів.

"На формування цін на плодоовочеву продукцію суттєво впливають оперативність і обсяги поставок, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також істотне зростання цін на паливо", - пояснила вона.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують активно рости ціни на помідори. Висхідний ціновий тренд на ринку сформувався ще минулого тижня.

Водночас в Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. За тиждень продукція подешевшала в середньому на 10% через слабкий попит і збільшення пропозиції овочів низької якості.

Крім того, навесні в Україні може суттєво скоротитися пропозиція цибулі, що створює передумови для дефіциту та нового зростання цін. Однією з головних причин є різке зменшення площ під культурою порівняно з минулим сезоном.

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