З початку осені Україна звільнила більше території, ніж захопила РФ - Зеленський

Українські військові стримують російські штурми на Донеччині, Харківщині та в Запорізькій області.

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ЗСУ перехопили ініціативу на фронті / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ЗСУ

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З початку осені ЗСУ звільнили більше території, ніж захопила Росія

Українські військові стримують російські штурми на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі

ЗСУ знищують російські сили за 20 км від Запоріжжя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку осені українські військові звільнили більше території, ніж російські окупанти змогли захопити.

За його словами, така тенденція зберігалася й в інші періоди року. Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками доповіді головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого.

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"Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, на Добропільському напрямку українські військові знищують російські штурмові групи та не дають окупантам проникати на позиції Сил оборони. Також ЗСУ утримують позиції на Донеччині, Харківщині та в Запорізькій області.

Президент окремо відзначив результати операцій Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу.

"Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка - всі під контролем України. І захищаємо райони поблизу Краматорська", - написав він.

Допропілля / Інфографіка: Главред

Він також заявив, що українські військові знищують російські сили за 20 кілометрів від Запоріжжя, спростувавши твердження про п’ять кілометрів, які, за його словами, поширюють у Росії.

"Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п’ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путіну. Фронт наш міцний. Я дякую кожному воїну, кожному нашому підрозділу, які повністю виконують завдання", - додав президент.

Чи можуть окупанти захопити Запоріжжя

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що російським військам не вдасться легко увійти до Запоріжжя.

За його словами, у найгіршому варіанті війська РФ захоплять Степногірськ і Приморськ, а фронт пролягатиме вздовж річки Конки.

"У будь-якому разі, проникнення піхотних груп противника до Запоріжжя та їхнє закріплення в місті просто нереальні. Так, Запоріжжя – це прифронтове місто, але концентрація наших військ там просто не дозволить росіянам закріпитися в цьому обласному центрі. Противнику знадобиться приблизно батальйон, щоб змогти закріпитися в Запоріжжі й протриматися хоча б кілька годин у повному оточенні та за відсутності логістики", - наголосив він.

Запоріжжя / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ спростував доповідь начальника Генштабу збройних сил країни-агресора Росії Валерія Герасимова. У ній ішлося про захоплення з 1 вересня понад 1800 кв. км української території та 92 населених пунктів.

Главред писав, що РФ може втратити контроль над Кримом без прямої військової операції ЗСУ на півострові. Такий сценарій можливий, якщо Україна досягне успіхів на інших ділянках фронту. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін.

Раніше пвідомлялося, що українські сили зупинили просування російських військ на півночі Донеччини в районі річки Жеребець, де тривала операція "Вівальді". Окупанти намагалися прорватися на Лиманському напрямку, проте утримати здобуті рубежі не змогли, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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