РФ готує масований удар балістикою по Україні: які регіони стануть ціллю

Росія може застосувати близько 30 ракет для удару по Києву та області.

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Київ і область попередили про загрозу балістичного удару / Колаж: Главред, фото: скриншот, alerts.in.ua, УНІАН

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Київ і область попередили про загрозу балістичного удару цієї ночі

До атаки РФ підготувала близько 30 ракет

Також ворог може застосувати значну кількість БПЛА

У ніч проти 19 жовтня та протягом наступного дня зберігається ймовірність російських ракетних і дронових атак по Україні. Серед регіонів, які можуть опинитися під загрозою, - Київ і Київська область.

Моніторинговий канал єРадар попереджає про підвищену загрозу застосування балістичного озброєння по столиці та області цієї ночі. За його даними, сумарний можливий залп може становити близько 30 ракет "Іскандер-М", С-400 і "Циркон" з напрямків Брянськ, Курськ та Міллерово.

відео дня

Також монітори попереджають про ймовірне застосування Росією значної кількості безпілотників різних типів. Загроза дронових атак може поширюватися і на західні регіони.

За оцінками моніторів, імовірні загрози зберігатимуться протягом ночі та дня.

Звідки і чим РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чи може РФ влаштовувати щоденні масовані атаки

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" говорив, що Росія може перенести тактику регулярних атак реактивними безпілотниками на інші українські міста, однак одночасно підтримувати високий темп масованих ударів по кількох напрямках їй буде складно.

За спостереженнями військового, масштабні комбіновані атаки відбуваються приблизно один-два рази на тиждень. Це може свідчити про необхідність накопичувати засоби ураження між великими обстрілами.

"На уламках безпілотників можна побачити, що дата виробництва - минулий або поточний місяць. Це свідчить про те, що значного запасу немає, виробництво працює на межі можливостей: виготовили - зібрали - завдали удару", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, 18 жовтня в селищі Маневичі на Волині зафіксовано влучання у промислове підприємство, на його території горять складське та виробниче приміщення. Жителів закликали терміново покинути свої оселі.

Крім того, в ніч на 18 жовтня країна-агресор Росія завдала двох ударів по Запоріжжю. Пошкоджені будинки, автомобілі та заклад освіти. На жаль, російський удар забрав життя 27-річної жінки. Ще двоє людей поранені - 58-річна жінка та 6-річна дівчинка.

Нагадаємо, протягом 17 жовтня Сили української ППО збили або придушили 140 із 157 російських ударних дронів. З 7:30 до 19:30 Росія атакувала Україну 157 ударними БПЛА, зокрема 25 реактивними, "Герберами" та дронами інших типів. Серед збитих – 22 реактивні дрони.

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Про джерело: єРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

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