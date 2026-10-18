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У відомого українського режисера діагностували рак

Олена Кюпелі
18 жовтня 2026, 14:30
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Молодий режисер повідомив про свій складний діагноз.
У режисера Комаровського виявили рак
У режисера Комаровського виявили рак / Колаж Главред, фото Instagram/aleks_komarovskyi

Коротко:

  • Який діагноз поставили режисерові
  • Що він сам написав на своїй сторінці

Український режисер Олексій Комаровський повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям.

Як він написав у своєму Instagram, у кінематографіста виявили рак шкіри, причому новоутворення розташоване на обличчі. Найближчим часом йому доведеться перенести хірургічне втручання.

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За словами режисера, захворювання важко помітити неозброєним оком, проте лікарі наполягають на необхідності термінової операції.

"У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав обличчя. І найпідступніше - його майже не видно. А він є. І потрібно терміново оперувати", - поділився Олексій.

Що сталося з режисером
Що сталося з режисером / Фото Instagram/aleks_komarovskyi

Зараз режисер чекає, коли йому призначать дату операції. Він зізнається, що поки не знає, яким буде подальше лікування і як хірургічне втручання позначиться на його зовнішності.

Особливо складною для Комаровського залишається невизначеність щодо наслідків операції. Оскільки уражена ділянка знаходиться на обличчі, артисту доводиться думати не тільки про лікування, а й про те, як він виглядатиме після процедури.

З режисером Комаровським сталася біда
У режисера Комаровського сталася біда / Фото Instagram/aleks_komarovskyi

У найближчі дні режисер розраховує отримати додаткові роз’яснення від медиків. Лікарі мають повідомити йому подробиці подальших дій та можливі наслідки хірургічного втручання.

Чекаю на дату операції. Що буде далі - поки не знаю. Як виглядатиму - поки не знаю. Мені легше, коли сказав… Днями ще один вердикт лікарів: дізнаюся, що буде з обличчям

Комаровський пояснив, що вирішив не приховувати те, що сталося, від аудиторії. Він розуміє, що після операції зміни в зовнішності можуть стати помітними, тому вважав за краще заздалегідь розповісти шанувальникам про ситуацію.

За словами режисера, відкритість допомогла йому впоратися з частиною емоційного напруження. Незважаючи на тривогу перед майбутнім лікуванням, можливість поділитися новиною публічно принесла йому певне полегшення.

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Про особу: Олексій Комаровський

Олексій Комаровський - український кінопродюсер, режисер, актор, сценарист. Засновник української кінокомпанії Idea Films, повідомляє Вікіпедія.

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