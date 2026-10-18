У Трампа жорстко відповіли Зеленському та розкрили мету дизельної змови з РФ

Офіційні представники США прокоментували заяви Володимира Зеленського.

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У США відреагували на заяви Володимира Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

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У Вашингтоні назвали заяви Зеленського "дуже безвідповідальними"

Угода з Кремлем - це нібито спосіб тиску на РФ, вважають у США

Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав "дуже безвідповідальними" заяви президента України Володимира Зеленського щодо обмеження США роботи Starlink і Starshield.

При цьому в інтерв’ю NBC News американський чиновник прокоментував висловлювання президента України щодо обмеження роботи Starlink і Starshield для української сторони.

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"Президент Трамп і держсекретар Рубіо заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив. І я вважаю дуже безвідповідальним з боку президента Зеленського висувати подібні звинувачення", - сказав американський міністр.

На запитання про те, чому погіршилася робота мережі, Бессент відповів, що йому "нічого про це не відомо".

"Розумієте, знову ж таки, мені про це нічого не відомо. Але ми висловилися дуже чітко. І, знаєте, президенту Зеленському варто бути дуже обережним із такими заявами, які не відповідають дійсності", - додав глава Мінфіну США.

Позиція Вашингтона щодо дизельної угоди з РФ

У свою чергу міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що угода США з Кремлем - це нібито спосіб тиску на РФ, щоб вона пішла на припинення вогню.

"Це тиск на Росію. У Росії немає дизельного палива на експорт. Єдиний спосіб отримати надлишок дизельного палива для продажу - це зменшити напругу в конфлікті з Україною. Це не поступки Росії. Це стимул припинити війну", - заявив він в ефірі CNN.

Співпраця з партнерами: позиція України

Раніше президент України Володимир Зеленський наголосив, що Київ розраховує на повноцінну взаємодію з партнерами у сфері обміну розвідувальною інформацією. За його словами, така співпраця дозволяє ефективніше захищати життя людей і рятувати більше людей. У вечірньому зверненні у вівторок він зазначив, що українські військові та розвідувальні служби готові до взаємодії в повному обсязі, і висловив надію на аналогічний рівень співпраці з боку партнерів.

Раніше "Главред" повідомляв, що Трамп в інтерв’ю Newsmax назвав Зеленського незручним партнером для переговорів. За словами американського лідера, він просив Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ. Трамп також заявив, що за адміністрації Джо Байдена Київ отримав "сотні мільярдів доларів".

Нагадаємо, що президент США розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах і звинуватив Київ у зростанні світових цін на енергоносії. Тоді ж Трамп заявив, що Україні потрібен "новий президент", однак Київ проігнорував цю пропозицію. Міністр закордонних справ Андрій Сібіга наголосив, що Зеленський "користується підтримкою українського народу".

Як повідомлялося, Україна відновила удари по російських НПЗ після триденної паузи. Київ дотримувався її на тлі енергетичного перемир’я, оголошеного Трампом. Зеленський раніше підтвердив, що Росія фактично порушила це перемир’я.

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Про джерело: NBC News NBC News - новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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