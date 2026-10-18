США розблокували обмін розвідданими з Україною: Зеленський розкрив деталі

Глава держави також сподівається, що переговори зі США можуть відбутися уже цього тижня.

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США відновили обмін розвідданими з Україною / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНІАН

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США відновили обмін розвідданими з Україною після тимчасового блокування.

Зеленський висловив сподівання, що переговори зі США відбудуться цього тижня

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідувальними даними з Україною після блокування, яке тривало "певний час". Про це глава держави повідомив в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC, передає Bloomberg.

Також президент України висловив сподівання, що переговори з американською стороною можуть відбутися вже цього тижня.

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Які розвіддані США передають Україні та чому вони важливі

Американська розвідка допомагає Україні відстежувати підготовку російських ракетних ударів, активність стратегічної авіації та переміщення військових об'єктів. Радник президента України з питань технологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" наголошує, що особливе значення має інформація про запуск або підготовку до запуску балістичних ракет. Водночас він закликає не вважати повідомлення про можливі обмеження підтвердженням уже ухваленого рішення.

"США надають нам найрізноманітнішу розвідувальну інформацію. І, як зараз пишуть у ЗМІ, існує ризик, що передача інформації буде припинена", - написав Сергій Бескрестнов.

Він пояснив, що інформація про запуски балістичних ракет потрібна передусім для захисту людей, оскільки дає змогу виграти час перед ударом і перейти до укриттів. Водночас Бескрестнов нагадав, що раніше вже траплялися випадки, коли запуски російських ракет С-400 не фіксувалися розвідувальними службами партнерів.

"Можете називати мене оптимістом, але я не вірю (не хочу вірити), що США залишать нас без цієї інформації. Адже йдеться про виживання мирних людей. Друзі, це вже не вперше, коли запуск С-400 не фіксується розвідувальними службами наших партнерів. Є певні нюанси. Не варто робити висновки передчасно", - зазначив радник президента.

Обмін розвідданими між Україною та США - новини по темі

Главред писав, що в разі нового припинення передачі американських розвідувальних даних Україна не залишиться повністю без необхідної інформації - частину можливостей США здатні компенсувати європейські партнери. Однак повністю замінити масштаб американської супутникової розвідки буде складно. Про це в інтерв’ю Главреду розповів керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко,

Раніше радник президента Сергій Лещенко заявляв, що це вже не вперше виникає ситуація з тимчасовими перебоями, раніше було чимало випадків, коли партнери не попереджали Київ про удари з боку Кремля. За його словами, такі перерви в наданні розвідданих створюють загрозу безпеці мирного населення на тлі триваючих балістичних ударів.

Нагадаємо, американські чиновники вимагали від Києва припинити удари по російських НПЗ, інакше погрожували позбавити його зброї та розвідданих. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

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Про джерело: Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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